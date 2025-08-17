Es war ein Musik gewordener Blick in die Geschichte, ein Spiel mit verschiedenen Zeitebenen, ein künstlerischer Beitrag zur Erinnerungskultur 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Vor allem aber war es ein wundervolles Konzert: Was das Landesjugendorchester und der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz im Rahmen des Lahnfestivals „Gegen den Strom“ als erstes von insgesamt drei Konzerten ihrer diesjährigen Sommerarbeitsphase im Bad Emser Kurtheater zu Gehör brachten, begeisterte, nahm gefangen, riss mit.

Das Bad Emser Kurtheater bot den perfekten Rahmen für dieses außergewöhnliche Konzert.

Es war kein Zufall, dass mit Felix Mendelssohn Bartholdy ein jüdischer Komponist im Fokus stand – galten seine Werke im Nationalsozialismus doch ebenso als „entartet“ wie die, unzähliger anderer Künstler auch. Und es passte gleichermaßen, dass es junge Menschen im Alter ab 13 Jahren waren, die die Erinnerung an die damalige Barbarei mit ihrem Konzert unter dem Titel „Vom Dunkeln ins Helle“ hör- und greifbar machten. Da es dem Landesmusikrat als Träger der beiden Ensembles wichtig sei, das Musizieren mit der Sensibilisierung für gesellschaftliche Themen zu verbinden, habe man mit den Jugendlichen die Gedenkstätte des KZ Osthofen besucht, berichtete der für das Management des Landesjugendchors zuständige Maximilian Rajczyk. Er begrüßte die Zuhörer gemeinsam mit seiner Kollegin Anna-Katharina Thoma vom Landesjugendorchester. Und kündigte als Erstes einen Abstecher in den hohen Norden an: Quasi als Ouvertüre stand Jean Sibelius‘ „Impromptu for strings“ (1894) auf dem Programm – „nur wenige, aber ungemein wichtige Töne, die wie Mendelssohn Bartholdys ‚Lobgesang‘ die Hoffnung auf eine bessere Zukunft transportieren“, so Rajczyk.

Hier ist die eine Hälfte des Landesmusikchors zu sehen. Die andere sang von der gegenüberliegenden Empore herab.

Bereits diese „wenigen Töne“ machten deutlich: Hier hatte man es mit der „Crème de la Crème“ der rheinland-pfälzischen Nachwuchsmusiker zu tun. Eine hohe technische Präzision, verbunden mit einer der schicksalhaft-wehmütigen Komposition entsprechenden Emotionalität und dazu ein professionelles Zusammenspiel – zumindest für die Streicher ließ sich jetzt schon sagen, dass im Vorfeld ganze Arbeit geleistet worden war.

Dann der 1839/1840 entstandene „Lobgesang“, der einen Wendepunkt in Mendelssohn Bartholdys langer Zeit von Selbstzweifeln überschattetem Schaffen markiert. Anlass für die vom Komponisten selbst als „Sinfonie-Kantate“ bezeichnete, sehr erfolgreiche Arbeit im Auftrag der Stadt Leipzig war das 400-Jahre-Jubiläum der Erfindung des Buchdrucks. Durch den Buchdruck aus dem Dunkel der Unwissenheit ins Helle der Bildung, durch das Kriegsende aus der Barbarei in Frieden und Mitmenschlichkeit – die Parallelen liegen auf der Hand. Ein Weg, den Mendelssohn Bartholdy im zweiten, chorischen Teil seines Werks mithilfe von Bibelzitaten skizzierte: „Alles, was Odem hat, lobet den Herrn!“ oder „Die Nacht ist vergangen… lass uns ergreifen die Waffen des Lichts!“ heißt es da zum Beispiel.

Landesjugendorchester und Landesjugendchor arbeiten mit wechselnden, international renommierten Dirigenten zusammen. Für die diesjährige Sommerarbeitsphase hatte man die junge, bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Dirigentin Katharina Morin verpflichtet.

Klingt ziemlich theoretisch? Von wegen: Die beiden Ensembles verstanden es hervorragend, diese Inhalte mit Leben zu füllen. Was neben dem in großer Besetzung aufspielenden, selbst schwierigste Passagen souverän meisternden Orchester auch dem Chor zu verdanken war: Auf die beiden Emporen rechts und links der Bühne verteilt, zog er das Publikum sozusagen im Stereo-Sound in seinen Bann. Dazu drei tolle Solisten: Die Sopranistinnen Paula Maria Müller und Joyoung Kang sowie der Tenor Nikolas Groth, alle drei Studierende der Hochschule für Musik Mainz, waren mit Sicherheit nicht ganz „unschuldig“ an den stehenden Ovationen, die es am Ende gab.

Genauso wenig natürlich wie Katharina Morin, die Dirigentin. Die erst etwa 30 Jahre alte, sehr ausdrucksstark dirigierende Musikerin verstand es scheinbar mühelos, die über 100 Mitwirkenden zu einer kollektiven Meisterleistung zu führen.

Der Applaus war hochverdient: Dirigentin Katharina Morin (vorne von links) sowie die Solisten Nikolas Groth, Joyoung Kang und Paula Maria Müller hatten gemeinsam mit den Musikern des Landesmusikorchesters und des Landesjugendchors ein hochkarätiges Konzert dargeboten.

Sicher: Hinter dem Weg „Vom Dunklen ins Helle“ steht angesichts des wieder um sich greifenden Rechtsextremismus mit Stand heute ein Fragezeichen. Keinen Zweifel aber gibt es daran, dass dieses Konzert ein wichtiger Beitrag zur Bewusstseinsbildung war.