Übernachten in der Burg Jugendherberge ist Wirtschaftsfaktor für Diez Till Kronsfoth 16.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Diezer Grafenschloss ist eines der historischen Wahrzeichen der Stadt. Johannes Koenig

Jüngst hatten wir den neuen Leiter im Gespräch, nun geht es um die Einrichtung: Vor 20 Jahren wurde die Jugendherberge im Grafenschloss offiziell wiedereröffnet: Sie ist der größte Beherbergungsbetrieb in der Region – und damit ein Wirtschaftsfaktor.

Die Jugendherberge im Diezer Grafenschloss existiert seit 1953 und ist damit eine feste Institution im Tourismussektor der Kleinstadt an der Lahn. Nach einer umfassenden Modernisierung wurde die Grafenschloss-Jugendherberge Diez am 24. Juni 2006 offiziell wiedereröffnet.







Artikel teilen

Artikel teilen