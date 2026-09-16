Jüngst hatten wir den neuen Leiter im Gespräch, nun geht es um die Einrichtung: Vor 20 Jahren wurde die Jugendherberge im Grafenschloss offiziell wiedereröffnet: Sie ist der größte Beherbergungsbetrieb in der Region – und damit ein Wirtschaftsfaktor.
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Die Jugendherberge im Diezer Grafenschloss existiert seit 1953 und ist damit eine feste Institution im Tourismussektor der Kleinstadt an der Lahn. Nach einer umfassenden Modernisierung wurde die Grafenschloss-Jugendherberge Diez am 24. Juni 2006 offiziell wiedereröffnet.