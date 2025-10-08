Mit Volldampf durchs Land Jubiläums-Sonderzug legt Halt in Nassau ein Hans-Peter Günther 08.10.2025, 17:00 Uhr

i Zwei Schnellzug-Dampflokomotiven der Dreizylinder-Baureihe "01.10" legten mit ihrem langen Sonderzug am Montag einen Halt im Bahnhof Nassau ein. Gaby Fischer

Eine Woche dampfte es aus den historischen Schornsteinen der Lokomotiven auf ihrer Fahrt durch ganz Deutschland. Kurz vorm Ziel in Koblenz kam das Eisenungetüm auch im Lahntal vorbei – und mit ihr auch zahlreiche Eisenbahnfreunde aus ganz Europa.

Sechs Tage mit Volldampf durch Deutschland erlebten zahlreiche Eisenbahnfreunde aus ganz Europa bei einer großen Rundfahrt, die am letzten Tag auch durch das Lahntal führte. Anlass für die Fahrt mit acht verschiedenen Dampflokomotiven waren zwei runde Jubiläen: 100 Jahre Einheits-Dampflokomotiven und 30 Jahre „Eisenbahn-Romantik“-Reisen.







