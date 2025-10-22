Als Teenager lernten sie sich kennen und blieben beieinander. Gertrud und Walter Motz aus Geilnau blicken auf sieben Jahrzehnte harmonische Ehe zurück. Mit ihnen zahlreiche Kinder, Enkel und Urenkel.
Lesezeit 2 Minuten
Gertrud Motz lernte ihren Mann Walter im zarten Alter von 14 Jahren kennen. Sie und ihre Familie waren Vertriebene aus dem Gebiet der heutigen Ukraine am Schwarzen Meer. In Geilnau fand die Familie ein neues Zuhause und sie neue Freunde. Abends trafen sich die jungen Menschen aus dem Dorf und verbrachten zusammen Zeit.