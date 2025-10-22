Eheleute Motz feiern Jubiläum in Geilnau: Seit 70 Jahren Seite an Seite Mariam Nasiripour 22.10.2025, 08:00 Uhr

i Gertrud und Walter Motz sind bereits seit 70 Jahren glücklich verheiratet. Sie lernten sich bereits im Teenageralter kennen. Mariam Nasiripour

Als Teenager lernten sie sich kennen und blieben beieinander. Gertrud und Walter Motz aus Geilnau blicken auf sieben Jahrzehnte harmonische Ehe zurück. Mit ihnen zahlreiche Kinder, Enkel und Urenkel.

Gertrud Motz lernte ihren Mann Walter im zarten Alter von 14 Jahren kennen. Sie und ihre Familie waren Vertriebene aus dem Gebiet der heutigen Ukraine am Schwarzen Meer. In Geilnau fand die Familie ein neues Zuhause und sie neue Freunde. Abends trafen sich die jungen Menschen aus dem Dorf und verbrachten zusammen Zeit.







