Holzappel. Für die traditionsbewussten Bewohner der Ortsgemeinde Holzappel steht das Jahr 2024 ganz im Zeichen des 125-jährigen Bestehens ihrer Feuerwehr. Das besondere Jubiläum erinnert zugleich an den „Großen Brand“ vom 26. Juli 1899 in der Hintergasse (heute Esteraustraße), bei dem 15 Wohnhäuser, vier Scheunen und zehn Stallungen innerhalb weniger Stunden in Schutt und Asche gelegt wurden.