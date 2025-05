Die Gemeinde Winden feiert in diesem Jahr ihr 775-jähriges Bestehen. Dieses besondere Jubiläum soll mit einer Reihe von Veranstaltungen gebührend zelebriert werden. Diese hat Ortsbürgermeister Gebhard Linscheid in einer Einwohnerversammlung vorgestellt. Der Auftakt war bereits am 31. Dezember 2024 mit einem Silvesterball, der das Jubiläumsjahr einläutete. Als Nächstes stand dies Fastnacht auf dem Programm, die die Gemeinde mit wirtschaftlichem Gewinn ausrichten konnte. Und auch die Lesung mit Jörg Schmidt-Kilian, der aus seinem Leben als Polizeihauptkommissar berichtete, sei erfolgreich gewesen.

Ein weiterer Termin im Kalender der Gemeinde war die Einweihung des Köhlerwanderwegs am 1. Mai. Außerdem hat sich Winden für das Förderprogramm „Unser Dorf hat Zukunft“ beworben. Der Dorfrundgang mit der Kommission fand am 26. Mai statt. 15 Personen aus Winden haben laut Linscheid an der Begehung teilgenommen.

Die nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr findet an Fronleichnam, 19. Juni, statt. Dafür sollen die Straßen mit Wimpelketten geschmückt werden. Diese werden am Sonntag, 1. Juni, ab 14 Uhr im Ratssaal genäht und gebastelt. Am darauffolgenden Freitag, 20. Juni, lädt die Gemeinde zu einem Dorffrühstück im Neuen Weg ein. „Es ist ein zwangloses Treffen, zu dem jeder etwas mitbringt. Den Kaffee und die Brötchen stellt die Gemeinde“, erläuterte Gebhard Linscheid. Den Höhepunkt des Jubiläumsjahres bildet das zweitägige Höfefest am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Juni. Am Samstag bekommen die Besuchenden einen Einblick in die Höfe, es gibt Livemusik und Stände mit Allerlei. Der Sonntag startet mit einem Gottesdienst, zu dem der Limburger Bischof seine Zusage erteilt hat. Geplant sind auch ein Empfang, Handwerk, Livemusik und bei trockenem Wetter Traktoren sowie Oldtimer.

Ausbau verschiedener Straßen auch Thema

Am 12. Juli veranstaltet Winden einen Volkslauf am Sportplatz und am 17. August feiert die Jugendfeuerwehr ihr 30-jähriges Bestehen. Die Kirmes in Winden wird im Jubiläumsjahr von einer großen Kirmesgesellschaft veranstaltet und wartet mit einem bunten Programm auf. Den Abschluss des Jahres bilden der Klassik-Abend im November sowie der Weihnachtsmarkt am 13. und 14. Dezember mit Krippenausstellung.

Außerdem informierte der Ortsbürgermeister darüber, dass im Juli feststehen wird, wann der Ausbau der Schulstraße beendet sein wird und sie wieder geöffnet werden kann. 2027 stehe dann der Ausbau der Hahnenstraße auf der Agenda. Zum Thema seniorengerechtes Wohnen teilte Linscheid mit, dass das Projekt immer noch verwirklicht werden soll. Das alte Schulgebäude käme dafür infrage, denn so werde das alte Haus einer vernünftigen Nutzung zugeführt. Die Gemeinde sei auf der Suche nach Fördermitteln. Im Baugebiet „In der Heck“ seien vier Grundstücke bereits reserviert. Der Verkauf sei für Herbst geplant. „Wir haben noch einiges vor uns und nicht alles wird auf Gegenliebe stoßen“, sagte Linscheid abschließend.

Zum kontrovers diskutierten Thema Photovoltaikanlage folgt ein gesonderter Bericht.