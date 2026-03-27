Aus fünf mach vier: Während in der auslaufenden Legislaturperiode fünf Menschen den Rhein-Lahn-Kreis in Mainz vertraten, werden es fortan nur noch vier sein. Neben Andreas Birtel, Matthias Lammert und Robin Classen zieht Josef Winkler erneut ein.
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Neben den schon bekannten Direktkandidaten Matthias Lammert (CDU), Andreas Birtel (CDU) und Robin Classen (AfD, über die Landesliste) hat es bei der Landtagswahl mit Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen) noch ein vierter Abgeordneter aus dem Rhein-Lahn-Kreis in den Landtag geschafft.