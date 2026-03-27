Landtagswahl in Rhein-Lahn
Josef Winkler ist der vierte Abgeordnete aus dem Kreis
Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen), ehemals Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender
Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen), ehemals Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, zieht nach der Landtagswahl über die Landesliste ein.
Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Aus fünf mach vier: Während in der auslaufenden Legislaturperiode fünf Menschen den Rhein-Lahn-Kreis in Mainz vertraten, werden es fortan nur noch vier sein. Neben Andreas Birtel, Matthias Lammert und Robin Classen zieht Josef Winkler erneut ein.

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Neben den schon bekannten Direktkandidaten Matthias Lammert (CDU), Andreas Birtel (CDU) und Robin Classen (AfD, über die Landesliste) hat es bei der Landtagswahl mit Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen) noch ein vierter Abgeordneter aus dem Rhein-Lahn-Kreis in den Landtag geschafft.

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik (LaWa)

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