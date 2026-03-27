Landtagswahl in Rhein-Lahn Josef Winkler ist der vierte Abgeordnete aus dem Kreis Daniel Rühle 27.03.2026, 08:00 Uhr

i Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen), ehemals Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen in Rheinland-Pfalz und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, zieht nach der Landtagswahl über die Landesliste ein. Harald Tittel/dpa. picture alliance/dpa

Aus fünf mach vier: Während in der auslaufenden Legislaturperiode fünf Menschen den Rhein-Lahn-Kreis in Mainz vertraten, werden es fortan nur noch vier sein. Neben Andreas Birtel, Matthias Lammert und Robin Classen zieht Josef Winkler erneut ein.

Neben den schon bekannten Direktkandidaten Matthias Lammert (CDU), Andreas Birtel (CDU) und Robin Classen (AfD, über die Landesliste) hat es bei der Landtagswahl mit Josef Winkler (Bündnis 90/Die Grünen) noch ein vierter Abgeordneter aus dem Rhein-Lahn-Kreis in den Landtag geschafft.







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