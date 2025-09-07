. „Ja, ich bin der Älteste. Das sieht man, oder?“ Keine Frage: Auch im fast biblisch zu nennenden Alter von 95 Jahren hat sich Josef Schladt seinen Humor bewahrt. Und nicht nur den: „Er wohnt noch allein, macht seinen Haushalt selbst und kocht auch noch“, erzählt seine Tochter Renate Zimmermann und betont: „Was ihn so fit hält, ist die Tatsache, dass er jeden Mittwoch zum Treffen der Alterskameraden geht.“ Und genau diese eingeschworene Truppe, die Alterskameraden der Feuerwache Süd in Lahnstein, ist es auch, die ihrem „Jupp“ einen Tag nach dessen 95. Geburtstag eine tolle Party ausrichtet. „Wir sind so froh, dass wir dich haben“, sagt Hans-Günther Wagner, der Sprecher der Alterskameraden, die ins Gerätehaus eingeladen haben.

1958 ist Josef Schladt in die Werksfeuerwehr der damaligen Papierfabrik Feldmühle eingetreten, wo er bis zu seiner Rente als Maurer arbeitete. Elf Jahre später wurde er aktives Mitglied der Oberlahnsteiner Feuerwehr, in die er sich bis heute als Senior der Alterskameraden einbringt. „Und seit 1990 plündere ich die Rentenkasse“, scherzt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie habe selten jemanden gesehen, der so fit im Kopf ist, sagt Renate Zimmermanns Freundin Gabi Schenk, die sich bei Bedarf um den Senior kümmert, wenn die nahe Frankfurt wohnhafte Tochter gerade nicht vor Ort sein kann.

Familie und Feuerwehrkameraden feiern mit

An seinem Ehrentag sind sie natürlich alle da, auch die Enkel Tim und Vera mit Anhang und den beiden Urenkeln Jonas (10) und Nico (5). Sie lassen den Jubilar gemeinsam mit der Feuerwehr – neben den Alterskameraden nehmen etliche Aktive an der Geburtstagssause teil – hochleben. Nachdem das leckere, von der Küchencrew rund um Wachleiter Tobias Kalb zubereitete Essen vertilgt ist, ergreift Renate Zimmermann das Wort, lässt sichtlich bewegt das Leben ihres Vaters Revue passieren und erwähnt neben der Feuerwehr auch seine beiden anderen großen Leidenschaften, das Kochen und den 1. FC Kaiserslautern. „Dein Leben ist fast ein ganzes Jahrhundert voller Arbeit, Liebe und Herzlichkeit“, sagt sie. Enkelin Vera wiederum erinnert daran, wie ihr Großvater seine vor drei Jahren verstorbene Frau pflegte – und wie er sich trotz seines hohen Alters noch den Umgang mit Smartphone, Tablet und Co. angeeignet hat.

Feuerwerk als große Überraschung

Sogar ein künstlerisches Rahmenprogramm gibt es. Mit seiner Quetschkommode, witzigen Liedern und noch witzigeren Anekdötchen sorgt Schauspieler Karl Krämer („Ich bin der übergewichtige Neffe vom Jupp“) für jede Menge Amüsement. Dann wartet noch ein ganz besonderes Geschenk. „Dafür müssen wir aber nach draußen gehen, weil die Gerätehalle zu klein ist“, macht Hans-Günther Wagner es spannend. Des Rätsels Lösung: Auf dem Vorplatz steigt ein tolles, in sämtlichen Farben schillerndes Feuerwerk in den Himmel. Unwillkürlich denkt man da daran, was Spaßvogel Karl Krämer noch gesagt hat: „Oft wird gefragt, ob im Leben der Weg oder das Ziel wichtiger sei. Aber die Frage ist falsch gestellt. Die Gefährten, die dabei sind – das ist wichtig.“