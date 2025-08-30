Seit 2008, also seit 17 Jahren, ist Rudolf Loch Leiter des Lahnsteiner Johannes-Gymnasiums. Im Interview mit unserer Zeitung sagt er, was er von dem Verbot unangekündigter Leistungsüberprüfungen durch das Bildungsministerium hält.

Unangekündigte Leistungsüberprüfungen sind künftig verboten. Für diesen Schritt von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) gab es Lob, etwa von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie vom Verband für Bildung und Erziehung. Es hagelte aber auch Kritik, und zwar von der oppositionellen CDU wie vom Philologenverband. Rudolf Loch ist seit 17 Jahren Schulleiter des Johannes-Gymnasiums, einer der angesehensten Schulen im Rhein-Lahn-Kreis. 78 Lehrkräfte betreuen aktuell 907 Johnny-Schüler. Das Verbot unangekündigter HÜs nennt Loch im Interview mit unserer Zeitung „längst überfällig“.

Herr Loch, als Schulleiter eines privaten Gymnasiums haben Sie sicherlich eine Meinung zu dem aktuellen Beschluss?

Diese Vorgabe des Ministeriums begrüße ich sehr. Sie entspricht voll und ganz meiner persönlichen Praxis und pädagogischen Überzeugung. Ich unterrichte seit 32 Jahren die Fächer Mathematik und katholische Religion. Ich verzichte schon seit sicherlich rund 30 Jahren gänzlich auf schriftliche Hausaufgabenüberprüfungen, erst recht auf unangekündigte HÜs. Genau um diesen Aspekt des Nicht-Ankündigens der Überprüfung geht es ja inhaltlich. Ich habe selbst drei Kinder, deren Schulzeit mittlerweile beendet ist, und weiß auch aus der Schüler- und Elternperspektive, welchen unnötigen Stress diese unangekündigten HÜs befördern. Wir haben an meiner Schule, dem Johnny, uns in den letzten Jahren intensiv mit dieser Frage beschäftigt. In den großen Schulevaluationen, die wir regelmäßig durchführen, haben uns die Schülerinnen und Schüler auch rückgemeldet, dass die Dichte der Leistungsüberprüfungen zu Überforderungen führt. Daraus haben wir Konsequenzen gezogen.

Haben unangekündigten HÜs denn nicht auch ihre Berechtigung?

Aus meiner Sicht haben sie leider in der Praxis eher den Sinn, die Lerndisziplin in einer Lerngruppe aufrecht zu erhalten. Weil diese Überprüfungen aber zeitlich auf maximal 20 Minuten begrenzt sind, geht es nur um die Reproduktion von Wissen. Einen Sinn sehe ich lediglich bei den sogenannten Vokabel-HÜs in den Fremdsprachen, die unabdingbar sind. Diese kann man aber auch ankündigen und die Regelmäßigkeit auch einfordern, indem man zum Beispiel mit der Lerngruppe vereinbart, dass etwa jeden Montag eine Vokabel-HÜ erfolgt.

Ich empfinde unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen auch als Bruch in der Vertrauensbasis zwischen Lerngruppe und Lehrperson. Sie entsprechen einer Pädagogik der Angst. Vertrauen lebt von Transparenz, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit. In der Unterrichtsforschung spricht man schon seit vielen Jahren von der grundlegenden Unterscheidung zwischen Lernraum und Leistungsraum.

Was ist mit dieser Unterscheidung gemeint?

Unterricht ist vor allem ein Lernraum. Hier wird gemeinsam, im Team, ein Lerngegenstand erarbeitet, vertieft, von verschiedenen Blickwinkeln aus analysiert und bewertet. Im Lernraum dürfen Fehler gemacht werden, weil alle von diesen Fehlern lernen. Ganz anders im Leistungsraum, also bei einer Leistungsüberprüfung: Hier sind Fehler kontraproduktiv, hier wird das, was vorher in einem kommunikativen Prozess erarbeitet wurde, punktuell überprüft im Blick auf alle Anforderungsbereiche und den relevanten Fachkompetenzen, die man sich vorher, im Lernraum, angeeignet hat. Unangekündigte Hausaufgabenüberprüfungen führen dazu, dass Schüler den Leistungsraum gar nicht mehr verlassen. Bildung und Erziehung geschieht aber allen voran im Lernraum, in der zweckfreien Beschäftigung mit dem Lerngegenstand.

Was verstehen Sie unter „zweckfreier“ Beschäftigung?

Ich verweise hier gern auf die ethymologischen Wurzeln des Begriffs Schule. Der griechische Begriff „skolae“ muss übersetzt werden mit „Muße“ – es bedeutet ursprünglich das Losgelöstsein von ökonomischen und politischen Tätigkeiten, das Freisein von privaten oder öffentlichen Geschäften und Dienstleistungen. Man sollte diesen ethymologischen Hinweis nicht überstrapazieren, aber das Hochgefühl einer jeden Lehrkraft findet sich genau in den Momenten, in denen ihre Schüler sich durch das Klingeln des Schulgongs geradezu gestört fühlen in ihrer Auseinandersetzung mit dem Fachgegenstand – in einem Gefühl der Zeitlosigkeit, frei von Funktionalismen und Gedanken an die nächste Arbeit, an Noten und Ähnlichem.

Das Schulgesetz und die übergreifende Schulordnung (ÜSchO) verankern die Pflicht von Schülern, Leistungen zu erbringen. Ein pauschales Verbot unangekündigter Überprüfungen könnte diesem Prinzip widersprechen, kritisiert der Hauptpersonalrat. Teilen Sie die rechtlichen Bedenken?

Natürlich müssen Schülerinnen und Schüler Leistungen erbringen. Das tun sie jeden Tag, in dem sie im Unterricht sich aktiv beteiligen, Hausaufgaben anfertigen und diese präsentieren, Referate oder andere Lernprodukte erstellen – und dann bei angekündigten Leistungsüberprüfungen vorgegebene Aufgabenformate bearbeiten. Ich habe da überhaupt keine rechtlichen Bedenken und sehe das Leistungsprinzip auch nicht außer Kraft gesetzt. Fragen Sie doch mal ehemalige Schüler von mir, ob sie das Gefühl hatten, dass sie in meinem Unterricht keine Leistungen erbringen mussten.

Sie würden also nicht sagen, dass ein Verzicht auf unangekündigte Tests Leistungen schmälert?

Ich lade jeden ein, meinen Unterricht zu besuchen oder den Unterricht der vielen Kolleginnen und Kollegen, die auf unangekündigte Leistungsüberprüfungen verzichten. Unsere Schule ist nicht gerade dafür bekannt, eine anspruchslose Lehranstalt zu sein, unsere Erfolge bei den verschiedensten Wettbewerben wie „Jugend forscht“ sprechen für sich. Das alles geht auch ohne unangekündigte Überprüfungen. Viel wichtiger für den Lernerfolg sind motivierte, sehr gut ausgebildete Lehrkräfte, die eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu ihren Lerngruppen pflegen. Ein Satz noch zum Abschluss: Schule ist – und das wissen wir alle - viel mehr als nur ein Lern- und Leistungsraum. Schule ist allen voran ein Lebensraum, in dem in einer Gemeinschaft junge Menschen auf ihrem Weg der Identitätsbildung begleitet und gefördert werden. Hier sollten Werte und Haltungen vermittelt werden, die die Jugendlichen im besten Fall zu starken und verantwortungsvollen Persönlichkeiten heranreifen lassen.