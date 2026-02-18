Nach Rücktritt von Stötzer Jörg Winter will Bürgermeister in Miehlen werden Marta Fröhlich 18.02.2026, 18:00 Uhr

i Jörg Winter wirft seinen Hut fürs Bürgermeisteramt in Miehlen in den Ring. Marcus Heilscher

Es waren viele Namen im Gespräch, nun lichtet sich der Nebel. Jörg Winter will nach dem Rücktritt von André Stötzer das Amt des Ortschefs von Miehlen übernehmen. Und dafür auch beruflich zurückstecken.

Das Rätselraten hat ein Ende. Jörg Winter (SPD) will der nächste Bürgermeister von Miehlen werden, bestätigte er gegenüber unserer Zeitung. „Ja, die Entscheidung ist bei mir vor Weihnachten gefallen, nachdem die Spekulationen zunahmen. Ich bin zwar Mitglied der SPD, werde aber parteilos antreten und habe bereits die volle Unterstützung von SPD, CDU und FWG“, so Winter optimistisch.







