Vortrag in Nastätten Jörg Jungmann zeigt Eindrucksvolles aus Grönland Mariam Nasiripour 24.02.2026, 19:00 Uhr

i Jörg Jungmann (links stehend) referiert über die Insel Grönland, die er seit 40 Jahren bereist. Er hatte viele wunderschöne Aufnahmen mitgebracht. Mariam Nasiripour

Polarmeer, Wikinger – und Donald Trump: Über Grönland gibt es viel zu erzählen. Einer, der es kann, ist Jörg Jungmann, der seit Jahrzehnten in den hohen Norden reist. Nun hatte er Infos, Bilder und Anekdoten mit nach Nastätten gebracht.

Die historische Dorfkneipe im Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“ in Nastätten war bis auf den letzten Platz belegt. Von überall wurden noch Stühle geholt. Grund für die vielen Menschen dort war der Vortrag von Jörg Jungmann über Grönland. Das große Interesse mag wohl an der Aktualität des Themas liegen.







