Buch soll Mut machen Jochen Hübner aus Nassau kämpft sich aus Alkoholsucht Ulrike Bletzer 14.06.2026, 10:00 Uhr

i Stolz präsentiert Jochen Hübner die vier kleinen Bücher, die er geschrieben hat. Er wünscht sich, dass sein Leben, in dem seine Ehefrau Amelie eine zentrale Rolle spielt, so bleiben soll, wie es jetzt ist. Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

Jahrelang bestimmte die Alkoholabhängigkeit das Leben von Jochen Hübner aus Nassau. Bis sich von einem auf den anderen Tag alles änderte. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch verarbeitet.

Im Oktober 2024 war es, als sich endlich ein Wendepunkt in Jochen Hübners Leben abzeichnete. „Damals lernte ich in der psychiatrischen Klinik in Lahnstein Amelie kennen“, erzählt der 57-Jährige, der seit seiner Kindheit in Nassau lebt, und fügt hinzu: „Seither hat sich für uns beide sehr viel zum Positiven hin verändert.







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