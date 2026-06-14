Jahrelang bestimmte die Alkoholabhängigkeit das Leben von Jochen Hübner aus Nassau. Bis sich von einem auf den anderen Tag alles änderte. Seine Erfahrungen hat er in einem Buch verarbeitet.
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Im Oktober 2024 war es, als sich endlich ein Wendepunkt in Jochen Hübners Leben abzeichnete. „Damals lernte ich in der psychiatrischen Klinik in Lahnstein Amelie kennen“, erzählt der 57-Jährige, der seit seiner Kindheit in Nassau lebt, und fügt hinzu: „Seither hat sich für uns beide sehr viel zum Positiven hin verändert.