Initiative gegen das Land „Jetzt reden wir“ würde Rhein-Lahn-Kreis schaden Marta Fröhlich 14.02.2026, 18:00 Uhr

i Viel ist nicht mehr drin im Portemonnaie des Rhein-Lahn-Kreises. Damit es nicht noch schlechter wird, muss jeder Euro umgedreht werden. Monika Skolimowska. dpa

Eigentlich geht es um mehr Geld für die Kommunen, die enorm unter Druck stehen. Dagegen will die Initiative „Jetzt reden wir“ angehen. Doch bisher hat sich der Rhein-Lahn-Kreis nicht angeschlossen. Aus gutem Grund, so Landrat Denninghoff.

Die Kommunen bekommen zu wenig Geld vom Land, aber die Aufgaben von Land und Bund werden immer teurer. Eine Zwickmühle, die Städte und Gemeinden, aber auch den Rhein-Lahn-Kreis bereits über den Rand seines Handlungsspielraums gebracht hat. Um dagegen ein hörbares Zeichen zu setzen, hat sich die Initiative „Jetzt reden wir“ gegründet und fordert bessere finanzielle Ausstattung und Bürokratieabbau.







