Mehr Geld für die Kommunen „Jetzt reden wir“: Stadt Lahnstein macht mit 12.11.2025, 18:00 Uhr

i Das liebe Geld: Städte, Gemeinden und Landkreise in Rheinland-Pfalz sind massiv unterfinanziert. Daniel Karmann/dpa. picture alliance/dpa

„Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ ist eine Initiative, die sich für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung einsetzt. Die lokale Demokratie soll durch eine bessere finanzielle Ausstattung gestärkt werden. Lahnstein macht mit.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lahnstein hat die Verwaltung beauftragt, sich einem Bündnis anzuschließen, das auf die zunehmend prekäre Lage vieler Kommunen in Rheinland-Pfalz hinweist und von Landes- und Bundespolitik eine bessere finanzielle Ausstattung verlangt.







