„Jetzt reden wir“: Stadt Lahnstein macht mit 

„Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ ist eine Initiative, die sich für die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung einsetzt. Die lokale Demokratie soll durch eine bessere finanzielle Ausstattung gestärkt werden. Lahnstein macht mit.
Lesezeit 2 Minuten
Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lahnstein hat die Verwaltung beauftragt, sich einem Bündnis anzuschließen, das auf die zunehmend prekäre Lage vieler Kommunen in Rheinland-Pfalz hinweist und von Landes- und Bundespolitik eine bessere finanzielle Ausstattung verlangt.