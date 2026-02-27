Mehr als 800 Kommunen landesweit sind bereits dabei. Sie unterstützen die parteiübergreifende Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“. Auch im Rhein-Lahn-Kreis gibt es viele Befürworter. Diese Städte und Gemeinden nehmen teil.
Zu wenig Geld, zu viel Bürokratie, zu viele Aufgaben von Land und Bund: Die Kommunen bekommen zu wenig Geld aus Mainz, aber die Aufgaben von Land und Bund werden immer teurer. Eine Zwickmühle, die Städte und Gemeinden an den Rand ihres Handlungsspielraums bringt.