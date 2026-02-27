Teilnahme im Rhein-Lahn-Kreis „Jetzt reden wir“: Diese Kommunen sind dabei Marta Fröhlich 27.02.2026, 18:00 Uhr

i Vertreter der Initiative "Jetzt reden wir" trafen im Bundeskanzleramt den Staatsminister für Bund-Länder-Zusammenarbeit, Michael Meister (links, Mitte). "Jetzt reden wir"/Thomas Schäfer

Mehr als 800 Kommunen landesweit sind bereits dabei. Sie unterstützen die parteiübergreifende Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf“. Auch im Rhein-Lahn-Kreis gibt es viele Befürworter. Diese Städte und Gemeinden nehmen teil.

Zu wenig Geld, zu viel Bürokratie, zu viele Aufgaben von Land und Bund: Die Kommunen bekommen zu wenig Geld aus Mainz, aber die Aufgaben von Land und Bund werden immer teurer. Eine Zwickmühle, die Städte und Gemeinden an den Rand ihres Handlungsspielraums bringt.







