Stadtrat tagte „Jetzt reden wir": Auch Lahnstein ist mit dabei 26.11.2025

i Das Jugendkulturzentrum Lahnstein soll im kommenden Jahr eine Unisex-Toilette bekommen. Eva Dreiser/Stadtverwaltung Lahnstein

Eine Unisex-Toilette ist eine Toilette, die von allen Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität genutzt werden kann. Typischerweise handelt es sich dabei um abschließbare Einzelkabinen. Das Lahnsteiner Jukz bekommt eine solche Toilette.

50.000 Euro werden in den kommenden Haushalt der Stadt Lahnstein gestellt, um im Jugendkulturzentrum in der Wilhelmstraße eine barrierefreie Unisex-Toilette im Erdgeschoss zu installieren. Dies hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.







