Ja zur Mittelrheinbrücke? Jens Didinger fährt Trauben per Fähre über den Rhein Marta Fröhlich 10.02.2026, 10:00 Uhr

i Jens Didinger und seine Frau Veronica betreiben in Osterspai ihr Weingut. Mit einem Kahn wie im Modell hat einst Didingers Großvater über den Rhein gesetzt. Marta Fröhlich

Einst per Kahn, heute per Unimog und Fähre kommen die Trauben der Familie Didinger vom Bopparder Hamm nach Osterspai. Ob es dafür eine neue Brücke braucht, dazu hat Winzer Jens Didinger eine klare Meinung.

„Ich bin ein ständiger Rheinquerer“, sagt Jens Didinger über sich und blickt über den Fluss hinüber in den Bopparder Hamm. Dort drüben, eine Flussquerung entfernt, wachsen die Reben der Familie Didinger seit Generationen. Und seit Generationen setzen die Didingers über den Fluss, um ihre Reben zu pflegen und die Trauben nach Osterspai zu schaffen.







