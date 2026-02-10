Einst per Kahn, heute per Unimog und Fähre kommen die Trauben der Familie Didinger vom Bopparder Hamm nach Osterspai. Ob es dafür eine neue Brücke braucht, dazu hat Winzer Jens Didinger eine klare Meinung.
„Ich bin ein ständiger Rheinquerer“, sagt Jens Didinger über sich und blickt über den Fluss hinüber in den Bopparder Hamm. Dort drüben, eine Flussquerung entfernt, wachsen die Reben der Familie Didinger seit Generationen. Und seit Generationen setzen die Didingers über den Fluss, um ihre Reben zu pflegen und die Trauben nach Osterspai zu schaffen.