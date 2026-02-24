Kandidaten im Wahlkreis 7
Jeckel: Ich trete nicht an, um zu verwalten
Lisa-Marie Jeckel tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) für die Freien Wähler an.
Leon Redlich

FW-Bewerberin im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Lisa-Marie Jeckel tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei FREIE WÄHLER an.

