Kandidaten im Wahlkreis 7 Jeckel: Ich trete nicht an, um zu verwalten 24.02.2026, 06:00 Uhr

i Lisa-Marie Jeckel tritt im Wahlkreis 7 (Diez/Nassau) für die Freien Wähler an. Leon Redlich

FW-Bewerberin im Wahlkreis 7 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Lisa-Marie Jeckel tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 7 – Diez/Nassau für die Partei FREIE WÄHLER an.







