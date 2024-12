Gelungenes Konzert Jazz für Bauch und Beine im Diezer Kalkwerk Andreas E. Müller 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Ein gelungenes Jazz Mosaic präsentierten Anke Schimpf und ihre Mitstreiter. Andreas E. Müller

„Jazz & Kunst im Kalkwerk“: Einen gelungenen allmählichen Ausklang des alten Jahres erlebten die zahlreichen Besucher des Jazzkonzerts samt Bilderausstellung in der Kunsthalle des Diezer Kalkwerks.

Was für ein Abend! Was für ein tolles Jazz-Konzert! Skeptiker, die der Meinung sind, Jazz sei etwas Verkopftes, konnten hier eines Besseren belehrt werden. Timothy Färber, für die Auswahl der Bands in der Konzertreihe verantwortlich, hatte Saxofonistin und Flötistin Anke Schimpf aus Darmstadt eingeladen, das letzte Konzert des Jahres zu spielen.

