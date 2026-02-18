Meistens „volle Bude“ Jazz Club Fachingen: „Verrückte Idee“ im dritten Jahr Johannes Koenig 18.02.2026, 10:00 Uhr

i „Improvisation ist das halbe Leben", weiß der Volksmund. Im Fachinger Jazz Club steht sie im Mittelpunkt. Petra Broo

Es tut sich was in Fachingen: Seit mehr als zwei Jahren lockt der Jazz Club dort Musikliebhaber zu seinen monatlichen Jam-Sessions. Wie es dazu kam und was noch kommt, erzählt der Vereinsvorsitzende Georg Klein.

Wie die Zeit vergeht: Anfang 2024 startete der Jazz Club Fachingen, nun geht der Verein bereits in sein drittes Jahr. Anlass genug für den Vorsitzenden, Georg Klein, Bilanz zu ziehen und weiter die Werbetrommel zu rühren. Denn es war auch der Jurist und ehemalige Birlenbacher Bürgermeister, der nach eigenen Angaben die Idee für die monatlichen Jam-Sessions in der Fachinger Kapelle hatte.







