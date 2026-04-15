Sie ist Tradition: die Dorfmeisterschaft in Kamp-Bornhofen, die neben den Matches zwischen Hobbymannschaften auch große Gaudi verspricht. In diesem Jahr watet der Verein mit etwas Besonderem auf. Außerdem ist auch Yannik Freestyle im Mai zu Gast.
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Es ist zwar kein klassisches Jubiläum, aber das hält den SC Kamp-Bornhofen nicht davon ab, trotzdem gleich zwei besondere Events für Fußballbegeisterte aus der Region im Mai zu planen – die traditionelle Dorfmeisterschaft an Pfingsten, diesmal auch mit Ninja-Parcours, aber auch eine ganz besondere Aktion für den Nachwuchs bereits Anfang Mai.