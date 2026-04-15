Zwei besondere Events im Mai Jannik Freestyle zeigt Fußball-Tricks in Kamp-Bornhofen Mira Zwick 15.04.2026, 16:00 Uhr

i Jede Menge Spaß verspricht die Dorfmeisterschaft in Kamp-Bornhofen, die an Pfingsten zum 40. Mal ausgespielt wird. Sven Wollnitzke

Sie ist Tradition: die Dorfmeisterschaft in Kamp-Bornhofen, die neben den Matches zwischen Hobbymannschaften auch große Gaudi verspricht. In diesem Jahr watet der Verein mit etwas Besonderem auf. Außerdem ist auch Yannik Freestyle im Mai zu Gast.

Es ist zwar kein klassisches Jubiläum, aber das hält den SC Kamp-Bornhofen nicht davon ab, trotzdem gleich zwei besondere Events für Fußballbegeisterte aus der Region im Mai zu planen – die traditionelle Dorfmeisterschaft an Pfingsten, diesmal auch mit Ninja-Parcours, aber auch eine ganz besondere Aktion für den Nachwuchs bereits Anfang Mai.







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