Kreisgruppe Rhein-Lahn
Jäger wählen neuen Vorstand und Delegierte
Die Jagdhornbläser Rhein-Lahn sorgten für die richtigen Töne.
Die Jagdhornbläser Rhein-Lahn sorgten für die richtigen Töne.
Ulrike Bletzer

Ein volles Programm hat die Kreisgruppe Rhein-Lahn im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz bei ihrer Jahreshauptversammlung abgearbeitet. Dabei standen Personalien, Berichte und das Landesjagdgesetz im Mittelpunkt.

Lesezeit 3 Minuten
Das Landesjagdgesetz und seine Novellierung – auch bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Rhein-Lahn im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz sorgte es für reichlich Gesprächsstoff. Und kam zumindest teilweise bereits in den Grußworten zur Sprache: Während Landrat Jörg Denninghoff lobend den unschätzbaren, weit über die Ausübung eines Hobbys hinausgehenden Beitrag der Jägerschaft für Natur und Umwelt hervorhob, sagte der ...

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