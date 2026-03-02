Wildschweine sind am Allerheiligenberg in Lahnstein ungeliebte Dauergäste. Sie zerwühlen Grünflächen und sind auf den Straßen unterwegs. Wir haben mit dem Jagdpächter über die Ursachen gesprochen und welche Maßnahmen nun helfen könnten.
Das Wohngebiet am Allerheiligenberg ist im wahren Wortsinn auf Links gedreht. Ob Grünflächen neben Gehwegen, Vorgärten, Rasenflächen oder Beete: Wenn die Flächen nicht sicher eingezäunt sind, gibt es kaum einen Quadratmeter, auf dem nicht frische Wühlspuren von Wildschweinen zu sehen sind.