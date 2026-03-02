Wildschweine in Lahnstein Jäger schlägt Alarm: Mountainbiker stören Ruhe im Wald Mira Zwick 02.03.2026, 17:00 Uhr

i Seit mehr als 60 Jahren hat die Familie von Paul Hümann die Jagdpacht in Niederlahnstein. Das Gebiet mit seinen steilen Hängen zur Lahn ist anspruchsvoll, doch die Problematik sieht der passionierte Jäger an anderen Stellen. Mira Zwick

Wildschweine sind am Allerheiligenberg in Lahnstein ungeliebte Dauergäste. Sie zerwühlen Grünflächen und sind auf den Straßen unterwegs. Wir haben mit dem Jagdpächter über die Ursachen gesprochen und welche Maßnahmen nun helfen könnten.

Das Wohngebiet am Allerheiligenberg ist im wahren Wortsinn auf Links gedreht. Ob Grünflächen neben Gehwegen, Vorgärten, Rasenflächen oder Beete: Wenn die Flächen nicht sicher eingezäunt sind, gibt es kaum einen Quadratmeter, auf dem nicht frische Wühlspuren von Wildschweinen zu sehen sind.







