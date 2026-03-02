Wildschweine in Lahnstein
Jäger schlägt Alarm: Mountainbiker stören Ruhe im Wald
Seit mehr als 60 Jahren hat die Familie von Paul Hümann die Jagdpacht in Niederlahnstein. Das Gebiet mit seinen steilen Hängen z
Seit mehr als 60 Jahren hat die Familie von Paul Hümann die Jagdpacht in Niederlahnstein. Das Gebiet mit seinen steilen Hängen zur Lahn ist anspruchsvoll, doch die Problematik sieht der passionierte Jäger an anderen Stellen.
Mira Zwick

Wildschweine sind am Allerheiligenberg in Lahnstein ungeliebte Dauergäste. Sie zerwühlen Grünflächen und sind auf den Straßen unterwegs. Wir haben mit dem Jagdpächter über die Ursachen gesprochen und welche Maßnahmen nun helfen könnten.

Lesezeit 4 Minuten
Das Wohngebiet am Allerheiligenberg ist im wahren Wortsinn auf Links gedreht. Ob Grünflächen neben Gehwegen, Vorgärten, Rasenflächen oder Beete: Wenn die Flächen nicht sicher eingezäunt sind, gibt es kaum einen Quadratmeter, auf dem nicht frische Wühlspuren von Wildschweinen zu sehen sind.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungUmwelt

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren