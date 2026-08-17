„Lahnsteiner Treff“ Italienisches Flair vor dem Theater in Lahnstein Tobias Lui 17.08.2026, 12:00 Uhr

i Alle Hände voll zu tun, aber mit viel Leidenschaft und Freude dabei: Die Mitglieder des Partnerschaftskreises Lahnstein-Montesilvano und das Theaterteam boten den Besuchern einen stimmungsvollen Abend, zu dem leckere Pizza gehörte. Partnerschaftskreis/Müller

Tolle Stimmung bei Pizza, Eis und dem Lahnsteiner Signature-Drink: Rund 800 Gäste innerhalb von vier Stunden haben den „Lahnsteiner Treff“ in einer besonderen italienischen Ausgabe besucht.

Sommerliche Temperaturen und italienisches Flair vor dem Nassau-Sporkenburger Hof: Lahnstein hat sich für einen Abend ein kleines Stück Italien gegönnt – und die Resonanz konnte sich sehen lassen. Beim jüngsten „Lahnsteiner Treff“ vor dem Nassau-Sporkenburger Hof herrschte zeitweise dichtes Gedränge.







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