Nach Jahren voller Querelen könnte St. Goarshausen bald wieder einen Bürgermeister haben. Istvan Szalai will die Stimmung in der Stadt verändern – mit Kommunikation, Ehrenamt und klaren Ansagen. Am Mittwoch entscheidet der Stadtrat.
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St. Goarshausen könnte bald wieder einen Bürgermeister haben. Nach über einem Jahr im politischen Provisorium möchte Istvan Szalai das Amt übernehmen. Am Mittwoch, 27. Mai, entscheidet der Stadtrat über seine Kandidatur.
Jahre voller Unruhe
Querelen, Rücktrittsforderungen, Amtsniederlegungen: In den letzten zehn Jahren gab es viel Unruhe an der Stadtspitze der Loreleystadt.