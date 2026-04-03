Touristen wollen nicht nur Schönes sehen und erleben, sie wollen auch lecker essen: Wenn 2029 aber Zehntausende Menschen Lahnstein im Rahmen der Buga einen Besuch abstatten, stellt sich die Frage, wo diese speisen? Die Auswahl ist begrenzt.
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Die ersten beiden Wochen liefen hervorragend, die Nachwuchswirte können zufrieden sein: Robin und Rodi Hussein empfangen in „Alos Rheinterrasse“ in Niederlahnstein ihre Gäste. Mit dem herrlich am Rheinufer gelegenen Restaurant samt Biergarten gibt es wieder einen Anlaufpunkt für Radfahrer wie Spaziergänger.