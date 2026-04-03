Begrenzte Auswahl Ist die Gastronomie in Lahnstein bereit für die Buga? Tobias Lui 03.04.2026, 13:30 Uhr

i Das historische Wirtshaus an der ist nicht nur wegen seiner grellen Farbe ein echter Hingucker. Doch gastronomisch gibt es hier aktuell nichts zu erleben, das Restaurant bleibt geschlossen. Tobias Lui

Touristen wollen nicht nur Schönes sehen und erleben, sie wollen auch lecker essen: Wenn 2029 aber Zehntausende Menschen Lahnstein im Rahmen der Buga einen Besuch abstatten, stellt sich die Frage, wo diese speisen? Die Auswahl ist begrenzt.

Die ersten beiden Wochen liefen hervorragend, die Nachwuchswirte können zufrieden sein: Robin und Rodi Hussein empfangen in „Alos Rheinterrasse“ in Niederlahnstein ihre Gäste. Mit dem herrlich am Rheinufer gelegenen Restaurant samt Biergarten gibt es wieder einen Anlaufpunkt für Radfahrer wie Spaziergänger.







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