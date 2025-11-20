Ist der Wolf nach Lahnstein zurückgekehrt?

Die Rückkehr des Wolfs ist seit ein paar Jahren eines der strittigsten Themen in der Region. Während sich im Westerwald und Hunsrück Rudel angesiedelt haben, sind die Sichtungen in Lahnstein und Umgebung selten bis nicht vorhanden – bis jetzt.
„Der Wolf ist zurück in Lahnstein“ – das berichtet der Hegering Lahnstein in einer Pressemeldung aus dieser Woche. Während einer Drückjagd im Revier „Spießborn I“ soll das Tier am Sonntag, 16. November, gesichtet worden sein.
Bei Jagd nach Schwarzwild taucht der Wolf auf
Der eigentliche Grund der Jagd war freilich ein anderer: Sie diente laut Hegering dazu, die in den vergangenen Wochen zunehmenden Schwarzwildschäden in den Wohnbereichen ...