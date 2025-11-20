Sichtung bei Drückjagd Ist der Wolf nach Lahnstein zurückgekehrt? 20.11.2025, 13:00 Uhr

i Ist der Wolf zurück in Lahnstein? Das teilt der Hegering Lahnstein mit, dessen Mitglieder das Tier bei einer Drückjagd am 16. November gesehen und auf Video festgehalten haben. Boris Roessler/dpa

Die Rückkehr des Wolfs ist seit ein paar Jahren eines der strittigsten Themen in der Region. Während sich im Westerwald und Hunsrück Rudel angesiedelt haben, sind die Sichtungen in Lahnstein und Umgebung selten bis nicht vorhanden – bis jetzt.

„Der Wolf ist zurück in Lahnstein“ – das berichtet der Hegering Lahnstein in einer Pressemeldung aus dieser Woche. Während einer Drückjagd im Revier „Spießborn I“ soll das Tier am Sonntag, 16. November, gesichtet worden sein. Bei Jagd nach Schwarzwild taucht der Wolf auf﻿ Der eigentliche Grund der Jagd war freilich ein anderer: Sie diente laut Hegering dazu, die in den vergangenen Wochen zunehmenden Schwarzwildschäden in den Wohnbereichen ...







