5400 Haushalte ohne Licht Ist der Rhein-Lahn-Kreis auf Stromausfall vorbereitet? Marta Fröhlich 02.07.2026, 20:00 Uhr

i Wenn der Strom ausfällt, kann das in Industrienationen wie Deutschland schwere Folgen haben. Michael Brandt. picture alliance/dpa

Ein Kabelfehler sorgte kürzlich in 5400 Haushalten im Rhein-Lahn-Kreis für einen Stromausfall. Der war schnell behoben. Doch was ist, wenn es mal länger dauert? Wie gut ist der Kreis auf einen größeren Ernstfall vorbereitet?

Vor einer Woche gingen im Rhein-Lahn-Kreis die Lichter aus. Ein Kabelfehler hatte für einen Stromausfall gesorgt. Am Morgen waren in Lahnstein erst 950 Haushalte betroffen, gegen Abend fiel in Teilen von Dausenau, Dienethal, Lahnstein, Misselberg, Nassau und Sulzbach in 4500 Haushalten der Strom aus.







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