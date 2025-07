Auch im Rhein-Lahn-Kreis haben die Menschen mit steigenden Temperaturen zu kämpfen. Das Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen Rheinland-Pfalz hat in den vergangenen 30 Jahren eine Erwärmung des langjährigen Mittels um 1,6 Grad gegenüber dem Referenzzeitraum 1881 bis 1910 festgestellt. Damit liegt der Kreis um 0,1 Grad unter dem Landesmittelwert. Darüber hinaus verzeichnete man in den vergangenen 30 Jahren im Vergleich zur Referenzperiode sechs heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad mehr im Jahr, und auch die Sommertage mit 25 Grad und wärmer haben sich laut dem Kompetenzzentrum im gleichen Zeitraum von ursprünglich 26 auf 44 Tage im Jahr signifikant erhöht, was die Zunahme der höheren Temperaturen bis hin zu Extremwerten deutlich macht.

Darunter leidet die Bevölkerung, vor allem die sogenannten vulnerablen Gruppen wie Senioren oder Kinder. Deshalb machen sich viele Kommunen im Land auf den Weg der Klimaanpassung, setzen zum Beispiel Hitzeschutzpläne um oder installieren öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen. Wie sieht es im Rhein-Lahn-Kreis aus?

Rhein-Lahn-Kreis startet Wasserinitiative

Erst kürzlich startete der Rhein-Lahn-Kreis die Wasserinitiative für Senioren. „Gerade ältere Menschen sind bei Hitze unter anderem aufgrund des nachlassenden Durstgefühls im Alter besonders gefährdet und leiden schnell an hitzebedingten Beschwerden wie Schwindel und Kreislaufproblemen, die im schlimmsten Fall bis hin zum Tod führen können“, heißt es in einer Pressemitteilung. Mithilfe der Wasserinitiative sollen während der heißen Sommermonate Senioren bei teilnehmenden Gaststätten, Geschäften und in hilfsbereiten Betrieben kostenloses Trinkwasser, zum Beispiel in Form von Leitungswasser, erhalten. Durch das Projektlogo am Eingang als Sticker erkennt man teilnehmende Unternehmen. Betriebe, die mitmachen wollen, können sich beim Kreisgesundheitsmanagement melden.

Darüber hinaus hat das Netzwerk „gesund älter werden“ des Rhein-Lahn-Kreises eine spezielle Hitzeschutzinformationsmappe entwickelt. Diese richtet sich an ältere Menschen und enthält zahlreiche Hinweise, Empfehlungen sowie praktische Hilfsmaterialien, um bei hohen Temperaturen gesund und sicher zu bleiben. Die Mappe umfasst unter anderem einen Fächer, einen Trinkplan sowie Verhaltenstipps und Hinweise für heiße Tage. Die Mappe wird derzeit von engagierten Netzwerkmitgliedern im Rhein-Lahn-Kreis verteilt. Im Jahr 2026 ist eine Schulung für Multiplikatoren geplant. So will man die Lebensqualität und Sicherheit der älteren Menschen auch an heißen Tagen erhalten und gemeinsam den Herausforderungen des Klimawandels aktiv begegnen.

Verbandsgemeinden gehen unterschiedlich mit dem Thema um

In den Verbandsgemeinden im Kreis ist das Thema bisher sehr unterschiedlich beachtet worden. Zwar hat bisher keine Verbandsgemeinde (VG) einen Hitzeschutzplan, in der VG Diez stehen jedoch laut Heike Klein von der Verwaltung dazu interne Abstimmungen aus. Öffentliche Trinkwasserbrunnen gebe es in der VG jedoch keine. „Bislang wurden hierzu auch keine konkreten Anfragen oder Wünsche aus der Bürgerschaft an uns herangetragen“, gibt Klein Auskunft. „Gleichwohl beobachten wir die Entwicklungen rund um die zunehmenden Hitzebelastungen aufmerksam und prüfen entsprechende Maßnahmen im Rahmen unserer infrastrukturellen und klimabezogenen Planungen regelmäßig.“

In der VG Bad Ems-Nassau geht man das Thema bereits an und hat beim Umweltbundesamt Fördermittel für Klimaanpassungsmaßnahmen beantragt, berichtet VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser. Von dem Geld wolle man Personal und Sachkosten bezahlen, um das Thema anzugehen. „Auch bekommen wir immer wieder Anfragen von Firmen, die Trinkwasserbrunnen installieren wollen“, so Bruchhäuser. Diesbezüglich stehe man mit einer Firma bereits in konkretem Kontakt. „So ein Brunnen erfordert besondere Vorsicht bei der Hygiene. Das müssen Profis machen“, so der VG-Chef. Bis dahin könne man vor allem in Bad Ems an den Thermalquellen oder am Rathaus Trinkwasser zapfen.

Trinkwasserbrunnen im Kreis noch rar gesät

Öffentlichen Trinkbrunnen steht man in der VG Nastätten kritisch gegenüber, erklärt VG-Bürgermeister Jens Güllering. „Wir sind uns mit unseren Wasserwerken einig, dass bei öffentlichen Trinkbrunnen die Gefahr einer Verkeimung sehr hoch ist. Aber auch bei uns in der Verwaltung bekommt jeder, der Wasser braucht, auch welches“, versichert er. Auch begrüße man die Wasserinitiative des Kreises und ermuntere die Gastronomiebetriebe und Geschäfte, daran teilzunehmen.

In Lahnstein stehen den Menschen zwei öffentliche Trinkwasserbrunnen zur Verfügung, wie Pressesprecherin Mira Bind auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt: der historische am Brunnen „Vehpetz“ in der Burgstraße und der Viktoriabrunnen am Rhein. Außerdem informiere man auf der städtischen Website ausführlich über Hitzeschutzmaßnahmen. Auch über die sozialen Medien wurde laut Bind bereits informiert.

Auch die VG Loreley informiert über ihre Kanäle zum Thema Hitzeschutz und gibt Tipps, wie vor allem vulnerable Gruppen gut durch heiße Tage kommen. Öffentlich zugängliche Trinkwasserbrunnen gibt es laut Pressesprecher Manuel Schellhas in der VG Loreley nicht.

Von der VG Aar-Einrich liegen uns bisher keine Informationen auf unsere Anfrage zum Thema vor.

Tipps für heiße Tage

Auch wenn es banal klingt: Um gut durch heiße Tage zu kommen, raten Experten, viel zu trinken, auch ohne Durst. Gerade ältere Menschen und Kinder vergessen das häufig. Außerdem soll man die Mittagshitze meiden und die Wohnung durch Verdunkelung und richtiges Lüften in den Morgen- und Abendstunden kühl halten. Spaziergänge sollten ebenfalls in die Morgen- und Abendstunden gelegt werden. Wer sich an heißen Tagen draußen aufhalten möchte, sollte Plätze in der Nähe von Wasser und Grün nutzen, weil dort die Luft kühler ist. Außerdem weist man darauf hin, gerade bei Kindern auf Sonnenschutz zu achten. frö