Meinung Ist Demokratie, wenn ich recht bekomme? Tobias Lui 13.08.2026, 06:00 Uhr

i Tobias Lui Jens Weber

Umfragen, ellenlange Schreiben und Appelle an den Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen: Man kann den Initiatoren der Bürgerinitiative wahrlich nicht vorwerfen, sie würden schnell aufgeben. Das birgt auch Gefahren, kommentiert Tobias Lui.

Hartnäckig warnt die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ seit Jahren vor Problemen bei der Verkehrssicherheit, beim Personennahverkehr und vor Lärm- und Umweltbelastungen, Belege bleiben weitgehend aus. Von Chaos in Lahnstein wird berichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen