Meinung
Ist Demokratie, wenn ich recht bekomme?
Tobias Lui
Tobias Lui
Jens Weber

Umfragen, ellenlange Schreiben und Appelle an den Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen: Man kann den Initiatoren der Bürgerinitiative wahrlich nicht vorwerfen, sie würden schnell aufgeben. Das birgt auch Gefahren, kommentiert Tobias Lui.

Lesezeit 1 Minute
Hartnäckig warnt die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ seit Jahren vor Problemen bei der Verkehrssicherheit, beim Personennahverkehr und vor Lärm- und Umweltbelastungen, Belege bleiben weitgehend aus. Von Chaos in Lahnstein wird berichtet.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungPolitik
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren