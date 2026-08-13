Umfragen, ellenlange Schreiben und Appelle an den Oberbürgermeister und die Stadtratsfraktionen: Man kann den Initiatoren der Bürgerinitiative wahrlich nicht vorwerfen, sie würden schnell aufgeben. Das birgt auch Gefahren, kommentiert Tobias Lui.
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Hartnäckig warnt die Bürgerinitiative (BI) „Zurück zur alten Verkehrsführung“ seit Jahren vor Problemen bei der Verkehrssicherheit, beim Personennahverkehr und vor Lärm- und Umweltbelastungen, Belege bleiben weitgehend aus. Von Chaos in Lahnstein wird berichtet.