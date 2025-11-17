Radikaler Lösungsvorschlag Ist das Wasserspiel auf dem Diezer Marktplatz am Ende? 17.11.2025, 10:00 Uhr

i Der Brunnen auf dem Diezer Marktplatz ist weiterhin außer Betrieb. Johannes Koenig

Aufgrund massiver Beschädigungen ist der Brunnen auf dem Diezer Marktplatz seit Längerem außer Betrieb. Die SPD-Fraktion im Stadtrat unterbreitet nun einen radikalen Lösungsvorschlag.

Es ist für die Stadt und ihre Bewohner ein lang anhaltendes Ärgernis: Vor einigen Wochen sprachen Stadtbürgermeisterin Annette Wick (SPD) und Bauhofleiter Tobias Hüge im Interview mit unserer Zeitung ausführlich über den Vandalismus, der am Wasserspiel auf dem Marktplatz der Grafenstadt zu massiven Schäden mit enormen Reparaturkosten führte.







