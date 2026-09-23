Schulen im Rhein-Lahn-Kreis
Ist abreißen günstiger als sanieren?
Die Sanierung der Esterauschule in Holzappel stand auf der Prioritätenliste der VG Diez lange Zeit ganz oben.
Die Sanierung der Esterauschule in Holzappel stand auf der Prioritätenliste der VG Diez lange Zeit ganz oben.
Uli Pohl

Nach der möglicherweise zu tief angesetzten Kostenkalkulation durch einen Energieberater reicht die Fördersumme zur energetischen Sanierung der Esterauschule nun nicht mehr aus. Die zuständige Behörde spricht von einem Einzelfall.

Lesezeit 1 Minute
Viele Leser aus der Verbandsgemeinde Diez waren von der Entscheidung des Verbandsgemeinderates überrascht, eine bereits erteilte Förderung zur energetischen Sanierung der Esterauschule in Holzappel nicht abzurufen. Aufgrund einer Kosteneinschätzung, die die ursprünglich veranschlagte Summe um mehr als das Doppelte überschreitet, wird nun darüber nachgedacht, die Schule nicht zu sanieren, sondern einen Neubau in die Wege zu leiten.
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