Standort überrascht Ratsleute Irritation in Diez: Neue Sirene steht auf Spielplatz 27.11.2025, 07:00 Uhr

i Für viele Ratsmitglieder und Anwohner kam der Bau eines Sirenenmastes auf dem Spielplatz „In den Wingerten“ wohl überraschend. Johannes Koenig

Für viele Anwohner kam es wohl überraschend: Ein 10 Meter hoher Sirenenmast wurde auf dem Spielplatz „In den Wingerten“ errichtet. Bis 2030 soll Diez insgesamt 13 solcher Anlagen erhalten.

Warum steht auf dem Spielplatz „In den Wingerten“ plötzlich ein Sirenenmast? Ist er gegen Blitzschlag gesichert oder gefährdet er spielende Kinder? Diese Fragen beschäftigten nun auch den Diezer Stadtrat. Denn anfänglich war nicht klar, ob solche Masten serienmäßig mit Blitzableitern ausgestattet sind.







