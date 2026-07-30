Spielanlage liegt brach Investor für Bad Emser Minigolfplatz gesucht Andreas Galonska 30.07.2026, 16:00 Uhr

i Traurig sieht es auf dem früheren Minigolfplatz neben dem Bad Emser Quellenturm aus. Für eine mögliche Belebung des Areals wird ein Investor gesucht. Andreas Galonska

Viel Begeisterung gab es über das Musik- und Tanzprogramm, das am sanierten Emser Quellenturm angeboten wurde. Bei der angrenzenden Minigolfanlage tut sich bislang allerdings nichts – dort wird ein Investor gesucht.

Zur Sanierung gab es ein tolles Fest mit Musik und Tanz am sanierten Quellenturm in Bad Ems. Dabei warfen auch viele Besucher einen Blick in das Bauwerk und informierten sich über die umfangreichen Arbeiten. Nebenan betrachteten viele Gäste den Minigolfplatz, der einst zum Freizeitangebot in der Kurstadt gehörte.







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