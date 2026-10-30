Gemeinsamkeit in Aar-Einrich
Interkulturelle Woche: Vielfalt im Haus der Familie
Den Abschluss der Interkulturellen Woche im Haus der Familie bildete am Freitag ein weiteres kulinarisches Angebot im Rahmen des
Den Abschluss der Interkulturellen Woche im Haus der Familie bildete am Freitag ein weiteres kulinarisches Angebot im Rahmen des FamilyTreffs. Bei einem gemütlichen, kulturell vielfältigen Frühstück kamen Eltern zusammen, um gemeinsam zu essen, sich auszutauschen und den Vormittag in angenehmer Atmosphäre zu verbringen.
Haus der Familie

Spielen, probieren, ins Gespräch kommen: Im Haus der Familie machte die Interkulturelle Woche Begegnung erlebbar. Neugierig, wie aus Vielfalt Gemeinschaft wurde?

Lesezeit 2 Minuten
TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] Vielfältige Begegnungen, internationale Spiele und kulinarische Köstlichkeiten: Mit verschiedenen Angeboten beteiligten sich die Jugendarbeit Aar-Einrich und das Haus der Familie Katzenelnbogen TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] an der Interkulturellen Woche vom Freitag, 25.
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