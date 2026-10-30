Spielen, probieren, ins Gespräch kommen: Im Haus der Familie machte die Interkulturelle Woche Begegnung erlebbar. Neugierig, wie aus Vielfalt Gemeinschaft wurde?
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TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] Vielfältige Begegnungen, internationale Spiele und kulinarische Köstlichkeiten: Mit verschiedenen Angeboten beteiligten sich die Jugendarbeit Aar-Einrich und das Haus der Familie Katzenelnbogen TgQPHd|||[[[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[247864,null,0]]]] an der Interkulturellen Woche vom Freitag, 25.