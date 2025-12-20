Extra Grundschule im Einrich Instrumentenkarussell dreht sich in Katzenelnbogen Johannes Koenig 20.12.2025, 12:00 Uhr

i Ralf Schohl bringt Schülern der Klasse 1a der Grundschule im Einrich in Katzenelnbogen im Rahmen des Instrumentenkarussells das Klavier näher. Johannes Koenig

Spielerisch ein Instrument kennenlernen: Diese Möglichkeit bietet das Instrumentenkarussell der Kreismusikschule. Ein Blick in eine solche „Karussellrunde“ gab es kürzlich an der Grundschule im Einrich in Katzenelnbogen.

Gute Laune in der Katzenelnbogener Grundschule am Donnerstagmorgen: Sieben Kinder der Klasse 1a versammeln sich mit Musiklehrer Ralf Schohl (58) rund um ein Klavier. Das ist jedoch kein „normaler“ Musikunterricht, sondern Teil des von der Appollonia von Ehr Stiftung finanzierten Instrumentenkarussells der Kreismusikschule, zu deren Mitarbeitern auch Ralf Schohl zählt.







Artikel teilen

Artikel teilen