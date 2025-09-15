Über das Vermögen des MVZ Galeria Med wurde ein Insolvenzantrag eröffnet. Betroffen sind acht Praxen, darunter in Nastätten und St. Goarshausen. Jetzt steht die Frage im Raum, wie es weitergeht.

Geöffnet oder geschlossen? Zuletzt standen Patienten des medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Galeria Med mit Praxisniederlassungen unter anderem in Nastätten und St. Goarshausen immer mal wieder vor verschlossenen Türen. Seit vergangener Woche ist es amtlich: Über das Vermögen des Unternehmens wurde am 10. September ein Insolvenzantragsverfahren eröffnet, wie aus einer Bekanntmachung des Amtsgerichts Neuwied hervorgeht. Die Gesellschaft mit Sitz in Neuwied betreibt acht Arztpraxen und hat Standorte in St. Goarshausen, Nastätten, Koblenz, Vallendar, der Neuwieder Innenstadt, in Heimbach-Weis, Waldbreitbach sowie Andernach. Geschäftsführer ist der Arzt Markus Ludwig Abts.

Praxis in Nastätten immer wieder geschlossen

Dass etwas im Argen liegt, hatte sich in den vergangenen Wochen schon abgezeichnet. „Sowas spricht sich ja schon vorher rum, und die Menschen sind verunsichert“, schildert Jens Güllering, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nastätten, seine Beobachtung. Aus verschiedenen Richtungen sei ihm berichtet worden, dass Patienten vor verschlossenen Türen standen: „Obwohl die Urlaubszeit rum war, war trotzdem niemand in der Praxis. In der Bevölkerung herrscht große Unsicherheit.“

Ganz unbekannt ist Güllering die Situation nicht. 2019 habe er schon mal erlebt, dass gleich mehrere Praxen im Verbandsgemeindegebiet schlossen. „Das ist heute eine andere Situation“, sagt Güllering mit Blick auf das Insolvenzantragsverfahren. Gleichwohl sei ihm bewusst, dass der Hausarzt die Grundlage der medizinischen Versorgung ist, bei gesundheitlichen Fragen der erste Ansprechpartner.

Praxis in Nastätten eröffnete im Mai 2021

Im Mai 2021 eröffnete der Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin die Praxis in der Nastätter Bahnhofstraße. Ob die Praxis aktuell noch geöffnet ist, darüber gibt es keine zuverlässigen Informationen. Vom Hörensagen sei Markus Abts teilweise noch in der Praxis, das Personal jedoch nicht mehr. Telefonisch war die Praxis am Montagmorgen nicht erreichbar. Auf Google steht, dass die Praxis dauerhaft geschlossen sei.

Praxis in St. Goarshausen nicht erreichbar

Auch in St. Goarshausen betreibt das MVZ Galeria Med eine Praxis in der Rheinstraße, wie auf der Internetseite der Gesellschaft zu lesen ist. An fünf Tagen in der Woche soll sie vormittags geöffnet sein, am Montagmorgen war sie telefonisch nicht erreichbar. Beim Online-Terminbuchungssystem Doctolib kommt derzeit der Hinweis: „Diese Seite existiert leider nicht mehr.“ Seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley sei wahrgenommen worden, dass die Praxis in St. Goarshausen vor einigen Monaten eröffnet wurde, „aber Kontakt zur Verwaltung ist seitens des Arztes seitdem nicht aufgenommen worden“, berichtet Mike Weiland, Bürgermeister der VG Loreley.

Aktuell gibt es in St. Goarshausen eine Hausarztpraxis. Eine Weitere wird am 1. Oktober eröffnen. Wie es mit den Praxen und den Mitarbeitern des MVZ weitergeht, ist indes noch unklar. Der Anwalt Alexander Römer als vorläufiger Insolvenzverwalter gab hierzu unter Verweis auf das frühe Verfahrensstadium auf Anfrage noch keine Informationen heraus.