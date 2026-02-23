Ministerin Schmitt in Diez Innenstadtentwicklung braucht engagierte Menschen Rolf-Peter Kahl 23.02.2026, 15:00 Uhr

i Ministerin Daniela Schmitt nutzte im Rahmen ihres Besuchs in Diez ein Abschlussgespräch im Quartiersbüro in der Rosenstraße dazu, den Akteuren in Diez Respekt und Anerkennung zu zollen. Denn: Es braucht engagierte Menschen für die Innenstadtentwicklung. Rolf-Peter Kahl

Wie kann Innenstadtentwicklung unter schwierigen Voraussetzungen gelingen? Dieser Frage ging Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt nun in Diez nach. Schnell wurde klar, was es besonders braucht, „damit der Laden läuft“.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat der FDP im Rhein-Lahn-Kreis einen Besuch in Diez abgestattet und dabei die Bedeutung des lokalen Engagements für die Innenstadtentwicklung hervorgehoben. Die Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau machte bereits zu Beginn ihres Aufenthalts deutlich, wie wichtig ihr dieser Termin war.







