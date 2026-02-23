Wie kann Innenstadtentwicklung unter schwierigen Voraussetzungen gelingen? Dieser Frage ging Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt nun in Diez nach. Schnell wurde klar, was es besonders braucht, „damit der Laden läuft“.
Lesezeit 2 Minuten
Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat der FDP im Rhein-Lahn-Kreis einen Besuch in Diez abgestattet und dabei die Bedeutung des lokalen Engagements für die Innenstadtentwicklung hervorgehoben. Die Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau machte bereits zu Beginn ihres Aufenthalts deutlich, wie wichtig ihr dieser Termin war.