Vortrag bei Nassauer Dialog
Innenminister Schwickert fordert Mut und Gelassenheit
Gut ausgestattete Kommunen und auch Eigenverantwortung brauche es für einen gelingenden Bevölkerungsschutz, erklärte der Ministe
Gut ausgestattete Kommunen und auch Eigenverantwortung brauche es für einen gelingenden Bevölkerungsschutz, erklärte der Minister.
Bernd-Christoph Matern

Vielfältige Gefahrenlagen fordern dem Katastrophenschutz immer mehr ab. Viele Bürger sind verunsichert. Wie man dem begegnen kann und muss, dazu fand Innenminister Achim Schwickert klare Worte – auch an Ehrenamt und Privatpersonen.

Lesezeit 2 Minuten
Trägt der Staat allein die Verantwortung beim Bevölkerungsschutz? Nein, sagt Achim Schwickert. Der Staat müsse die Strukturen und finanziellen Mittel für einen gelingenden Bevölkerungsschutz auf kommunaler Ebene schaffen; aber auch die Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern sei gefragt.
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