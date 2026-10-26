Vortrag bei Nassauer Dialog Innenminister Schwickert fordert Mut und Gelassenheit Bernd-Christoph Matern 26.10.2026, 16:00 Uhr

i Gut ausgestattete Kommunen und auch Eigenverantwortung brauche es für einen gelingenden Bevölkerungsschutz, erklärte der Minister. Bernd-Christoph Matern

Vielfältige Gefahrenlagen fordern dem Katastrophenschutz immer mehr ab. Viele Bürger sind verunsichert. Wie man dem begegnen kann und muss, dazu fand Innenminister Achim Schwickert klare Worte – auch an Ehrenamt und Privatpersonen.

Trägt der Staat allein die Verantwortung beim Bevölkerungsschutz? Nein, sagt Achim Schwickert. Der Staat müsse die Strukturen und finanziellen Mittel für einen gelingenden Bevölkerungsschutz auf kommunaler Ebene schaffen; aber auch die Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern sei gefragt.







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