Vielfältige Gefahrenlagen fordern dem Katastrophenschutz immer mehr ab. Viele Bürger sind verunsichert. Wie man dem begegnen kann und muss, dazu fand Innenminister Achim Schwickert klare Worte – auch an Ehrenamt und Privatpersonen.
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Trägt der Staat allein die Verantwortung beim Bevölkerungsschutz? Nein, sagt Achim Schwickert. Der Staat müsse die Strukturen und finanziellen Mittel für einen gelingenden Bevölkerungsschutz auf kommunaler Ebene schaffen; aber auch die Eigenverantwortung von Bürgerinnen und Bürgern sei gefragt.