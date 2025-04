Die Flüchtlingskrise in Deutschland überrollte viele Kommunen förmlich: Mehr als eine Million Menschen ist in den Jahren 2015/2016 nach Deutschland gekommen. Ohne Ehrenamtler wie die vom Runden Tisch in Lahnstein wäre dies nicht zu leisten gewesen.

Zehn Jahre Ansprechpartner für Menschen, die hierher kommen, Zuflucht suchen, Hilfe brauchen. Zum Beispiel, weil man die Sprache (noch) nicht spricht. Oder am – durchaus komplizierten – Umgang mit den Behörden verzweifelt. Im Jahr 2015, dem Höhepunkt der damaligen Flüchtlingskrise, gründete sich in Lahnstein die Initiative Runder Tisch für Flüchtlinge. Knapp 100 Ehrenamtler kamen zum ersten Treffen, viele davon engagieren sich seither intensiv für Geflüchtete, die nach Lahnstein kommen und wollen dies auch in Zukunft tun – auch wenn sich die Situation der Kommunen vielerorts gebessert hat.

„Wir wollten helfen, weil es sichtbar wurde, dass die Kommunen der Lage nicht mehr Herr wurden.“

Bärbel Scheele zu den Gründen, warum sich die Initiative vor zehn Jahren gegründet hat

Am heutigen Mittwoch, 9. April, ist es wieder so weit: Von 16 bis 18 Uhr kommen beim „Café International“ im Gemeindesaal St. Barbara in Niederlahnstein Menschen mit und Menschen ohne Migrationshintergrund zusammen. „Die Atmosphäre dort ist einmalig, man lernt ganz, ganz viel bei diesen Begegnungen“, berichtet Bärbel Scheele mit leuchtenden Augen. Kennenlernen, austauschen, erzählen, Unterstützung finden und geben – das Café International hat sich in den vergangenen Jahren zum Anker der Initiative entwickelt. Bärbel Scheele ist „Frau der ersten Stunde“ beim Runden Tisch, sie gründete die Initiative 2015 mit. Wenige Monate zuvor war der Höhepunkt der Flüchtlingskrise erreicht, landauf, landab waren Städte und Kommunen sichtlich überfordert, die Massen an Menschen aufzunehmen. „Wir wollten helfen, weil es sichtbar wurde, dass die Kommunen der Lage nicht mehr Herr wurden“, erinnert sich die heute 70-Jährige.

Und so gründete sich am 19. Januar 2015 in Lahnstein der Runde Tisch, damals unterstützt vom Sozialamt der Stadt und dem damaligen Oberbürgermeister Peter Labonte. „Man hat uns erklärt, wie und wo wir als ehrenamtliche am besten unterstützen können“, erinnert sich Scheele. In den Anfangstagen engagierten sich viele Lahnsteinerinnen und Lahnsteiner, knapp 100 seien beim ersten Treffen da gewesen, erinnert sich Scheele. „In der Folge haben wir Arbeitsgemeinschaften gegründet, sodass sich jeder mit seinen Stärken einbringen konnte.“

Manchmal entstehen sogar Freundschaften

Ob Sprache, Hilfe bei den Ämtern, beim Erstellen von Lebensläufen und Bewerbungen, beim Ausfüllen von Formularen, Sprachunterstützung, Sportangebote, einer Fahrradwerkstatt – oder eben dem Café International –, die Angebote des Runden Tisches sind breit gestreut. Helfern damals und heute war und ist es eine Herzensangelegenheit, den Migranten zu helfen. Auch, weil diese sich extrem dankbar zeigen. „Denn natürlich ist man erst einmal sehr unsicher in einem fremden Land, in einer fremden Stadt.“

Auf diese Weise habe man nicht nur die Mitarbeiter der Verwaltung entlasten, sondern auch persönlich neue Freunde gewinnen können, schwärmt die Ehrenamtlerin. Zu einem jungen Mann aus Syrien zum Beispiel, der kurz nach Gründung von der Initiative unterstützt wurde, Englisch studierte, dann einen tollen Job fand und heute deutscher Staatsbürger ist. Der Kontakt nach Lahnstein ist geblieben, Freundschaft entstanden. „Das sind dann natürlich die ganz besonderen Momente“, sagt Scheele. Gemeinsam helfen – Bärbel Scheele vergisst auch andere nicht, die von Anfang an geholfen haben, die Krise zu meistern. Das Jugendkulturzentrum zum Beispiel habe Tolles geleistet, beispielsweise ein Frauencafé eingerichtet, „auch die Kirchen haben uns immer unterstützt“.

Heute sind Kommunen besser aufgestellt

In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel getan, auch die Kommunen sind bei dem Thema nun besser aufgestellt. Die Stadt Lahnstein zum Beispiel hat wieder eine eigene Migrationsbeauftragte, die – wenngleich nur Teilzeit – den Ehrenamtlern vieles von dem abgenommen hat, was diese über Jahre schultern mussten. Gebraucht werden sie aber immer noch, alle Angebote sind stets gut besucht. Bei einem Thema aber ist die Initiative noch nicht so weit, wie sie gern wäre: Der Austausch zwischen Einheimischen, die nicht dem Runden Tisch angehören, und Flüchtlingen ist eher die Ausnahme, bedauert Uwe Achhammer. Der hat vor knapp einem Jahr die Nachfolge des langjährigen Sprechers Gerald Neumeier angetreten und wünscht sich ein noch besseres Miteinander in Lahnstein. „Die Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die – Mitglieder unserer Initiative mal ausgenommen – den Austausch und Kontakt mit Flüchtlingen suchen, ist eher gering“, sagt Achhammer. „Hier versuchen wir, weiterzukommen.“

Eine gute Gelegenheit hierzu besteht am heutigen Mittwoch beim „Cafe International“: Im Gemeindehaus St. Barbara kann gemeinsam gegessen, getrunken, gelacht und gesprochen werden – und so Integration in Reinform vorgelebt werden.