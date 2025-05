In Bad Ems halten wieder Regionalbahnen, aber über den Betrieb in Richtung Nassau und Limburg gibt es verwirrende Angaben. Dort finden sich Zugverbindungen nach Nassau, die zurzeit aber nur per Bus erledigt werden können.

Zu einem überregionalen Informations-Desaster hat sich die teilweise Wiederinbetriebnahme des Regionalverkehrs auf der Lahntalbahn am Montag entwickelt. In den Auskunftssystemen der Deutschen Bahn wurde bei Anfragen, beispielsweise zwischen Koblenz und Gießen, nur weiträumige Umleitungen über Frankfurt und das Mittelrheintal angezeigt. Wer von Koblenz nach Limburg wollte, wurde mit dem Linienbus nach Montabaur geschickt und weiter mit der Regionalbahn RB29 nach Limburg. Dabei wurden die fahrplanmäßig und teilweise im Halbstundentakt im Lahntal von Limburg bis Nassau, sowie ab Bad Ems bis Koblenz Hauptbahnhof verkehrenden Züge ignoriert. Eine vollständige Darstellung aller Verbindungen soll es ab Mittwoch, 21. Mai, wieder geben. Eine aktuelle Fahrplantabelle ist bei den Meldungen zu den einzelnen Zugverbindungen zu finden.

Am frühen Montagmorgen konnte, wie angekündigt, der reguläre Zugverkehr zwischen Koblenz und dem Bad Emser Stadtbahnhof mit zahlreichen Regionalzügen wieder aufgenommen werden, aber es fehlten jegliche Angaben zu dem weiterhin erforderlichen – und auch bestehenden – Bus-Ersatzverkehr zwischen Nassau und Bad Ems. Auch vor dem Bahnhof von Bad Ems gab es keine Hinweise, dass ab sofort wieder Züge nach Koblenz fahren und wie man diese erreicht. Damit Reisende am Bahnhof von Bad Ems überhaupt zu den Zügen gelangen können, waren umfangreiche Vorbereitungen erforderlich.

i In diesem aktuellen Fahrplan werden Züge von Bad Ems nach Nassau, Limburg und Gießen angegeben, die zurzeit gar nicht fahren. Hinweise auf den Schienenersatzverkehr nach Nassau fehlen hingegen. Andreas Galonska

Die Arbeiten an der seit Ende November neu gebauten und jetzt etwas schmäleren Treppenanlage und dem Zugang zum Aufzug wurden zeitgerecht abgeschlossen. Da die Sanierung der historischen Bahnsteighalle auch nach fast sechs Monaten immer noch in den Anfängen steckt, wurde die Konstruktion jetzt komplett mit Planen und Metallplatten eingehaust. Die aufwendigen Verkleidungen, sowohl zu den Gleisen hin, als auch rund um den Zugang zum anschließenden Bahnsteig, ermöglichen die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten während des laufenden Bahnbetriebes. Dies ist besonders wichtig, wenn endlich die Eisenbahnbrücke in Nassau wieder befahren werden kann, was derzeit ab Mittwoch, 4. Juni der Fall sein soll.

Auf dem um gut 40 Meter verkürzt neu gebauten Bahnsteig hinter der Halle stehen die sanierten und neu lackierten Metallkonstruktionen, allerdings noch ohne die vor Sonne oder Regen schützenden Bedachungen. Der auf dem Bahnsteig montierte Fahrausweisautomat war am Montag noch nicht in Betrieb und auch die digitalen Fahrgast-Informationen fehlen offenbar noch. Immerhin gibt es einen neuen Mülleimer und eine einsame Sitzbank. Für Irritationen sorgen die großformatigen gelben Abfahrtspläne im Bahnhof Bad Ems. Diese haben einen Gültigkeitszeitraum vom 19. Mai bis 14. Juni. Darauf sind sowohl die Zugverbindungen nach Koblenz, aber auch alle Züge der Linien RB23 bis Limburg und RE25 nach Gießen verzeichnet, die bis zur Freigabe der Nassauer Brücke nicht fahren können. Die stattdessen notwendigen Busverbindungen bis Nassau sind in diesen Plänen nicht aufgeführt.