Realschule plus/FOS im Einrich Informatik plus: Minister Sven Teuber in Katzenelnbogen Johannes Koenig 30.11.2025, 12:03 Uhr

i Warum funktioniert der Roboter nicht? Bildungsminister Sven Teuber half bei der Fehlersuche mit. Johannes Koenig

Ausprobieren, was in der Praxis funktioniert: Einblicke in das von der Realschule plus/FOS im Einrich selbst entwickelte Fach Informatik plus sammelte Bildungsminister Sven Teuber bei einem Besuch in Katzenelnbogen.

Zum Schluss gab es eine Mütze mit dem Schulnamen für den Gast: Zu den inzwischen zehnten „Wochen der Realschule plus“ in Rheinland-Pfalz war Bildungsminister Sven Teuber zu Besuch im Einrich. An der Realschule plus/FOS in Katzenelnbogen nahm er sich gut anderthalb Stunden Zeit, um den Schülern über die Schultern zu schauen.







Artikel teilen

Artikel teilen