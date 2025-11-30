Informatik plus: Minister Sven Teuber in Katzenelnbogen

Ausprobieren, was in der Praxis funktioniert: Einblicke in das von der Realschule plus/FOS im Einrich selbst entwickelte Fach Informatik plus sammelte Bildungsminister Sven Teuber bei einem Besuch in Katzenelnbogen.
Zum Schluss gab es eine Mütze mit dem Schulnamen für den Gast: Zu den inzwischen zehnten „Wochen der Realschule plus“ in Rheinland-Pfalz war Bildungsminister Sven Teuber zu Besuch im Einrich. An der Realschule plus/FOS in Katzenelnbogen nahm er sich gut anderthalb Stunden Zeit, um den Schülern über die Schultern zu schauen.