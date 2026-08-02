11 Ortsgemeinden teilen Kosten Infoabend: Vertrag für Ärztehaus Strüth unterschrieben Mariam Nasiripour 02.08.2026, 16:00 Uhr

i Eine neues Ärztehaus soll mit finanzieller Unterstützung von rund einem Dutzend Ortsgemeinden die hausärztliche Versorgung in und rund um Strüth sicherstellen. Sebastian Kahnert/dpa

In Strüth soll ein neues Ärztehaus für die hausärztliche Versorgung der Ortsgemeinde und ihrer Nachbarn entstehen. Im Rahmen eines gut besuchte Infoabends wurden bereits erste vertragliche Grundlagen geschaffen.

Die medizinische Versorgung im ländlichen Raum ist eine große Herausforderung für die Kommunen. Der Mangel an Hausarztpraxen ist überall spürbar. Anders sieht es in der Gemeinde Strüth aus. Dort hat man sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen, um die medizinische Versorgung der Menschen weiter zu gewährleisten.







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