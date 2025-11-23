In Wien hatte es „gefunkt“ 

Das Ehepaar Roßbach aus Nastätten feiert am Sonntag Diamantene Hochzeit. Kennengelernt hatten sie sich 1963 in Wien. Im Blauen Ländchen betrieben sie über mehrere Jahrzehnte gemeinsam eine Tierarztpraxis.
„Unsere erste Begegnung war ganz romantisch auf einem Ball in Wien“, erzählt Konstanze Roßbach. „Wir haben uns gesehen und es hat sofort gefunkt“, ergänz ihr Mann Hans-Dieter. Das war im März 1963. Dr. Hans-Dieter Roßbach war damals Student der Veterinärmedizin und absolvierte ein Auslandssemester in Wien.