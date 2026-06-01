Mehr für Klimaschutz tun
In Strüth drehte sich alles um die Nachhaltigkeit
Thomas Schwab (links) und Klaus Birker (Mitte) von der egom moderierten die Podiumsdiskussion mit lokalen Akteuren aus Landwirts
Thomas Schwab (links) und Klaus Birker (Mitte) von der egom moderierten die Podiumsdiskussion mit lokalen Akteuren aus Landwirtschaft, Bildung, Klimaschutz und Forst.
Mariam Nasiripour

In Strüth trafen sich lokale Vertreter aus den Bereichen Klimaschutz, Bildung und Landwirtschaft zu einem regen Austausch. Die Veranstaltung soll nicht nur informieren, sondern auch als Netzwerk für die Bürger der Region dienen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Umwelttag der Gemeinde Strüth in Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (egom) hatte das Motto „Unsere Erde“. Von 11 bis 17 Uhr wurde den Besucherinnen und Besuchern ein schönes Programm zu den Themen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Klimaschutz geboten.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungEnergie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren