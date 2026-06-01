Mehr für Klimaschutz tun In Strüth drehte sich alles um die Nachhaltigkeit Mariam Nasiripour 01.06.2026, 16:00 Uhr

i Thomas Schwab (links) und Klaus Birker (Mitte) von der egom moderierten die Podiumsdiskussion mit lokalen Akteuren aus Landwirtschaft, Bildung, Klimaschutz und Forst. Mariam Nasiripour

In Strüth trafen sich lokale Vertreter aus den Bereichen Klimaschutz, Bildung und Landwirtschaft zu einem regen Austausch. Die Veranstaltung soll nicht nur informieren, sondern auch als Netzwerk für die Bürger der Region dienen.

Der Umwelttag der Gemeinde Strüth in Zusammenarbeit mit der Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (egom) hatte das Motto „Unsere Erde“. Von 11 bis 17 Uhr wurde den Besucherinnen und Besuchern ein schönes Programm zu den Themen Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und Klimaschutz geboten.







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