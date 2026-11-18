Vollsperrung der B42 naht In Osterspai bleibt kaum ein Stein auf dem anderen Mira Zwick 18.11.2026, 15:02 Uhr

i Ingo Lehmann (links) und Jörg Reifferscheid (rechts), beide vom LBM, schauen sich zusammen mit Osterspais Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid die Baupläne zur B42-Sanierung an. Mira Zwick

Seit fünfeinhalb Monaten wird die B42 in Osterspai saniert. Fahrbahn, Gehwege und Radweg nehmen Gestalt an. Doch bis zur Fertigstellung stehen noch anspruchsvolle Bauarbeiten an – und ab Januar eine halbjährige Vollsperrung.

Seit fünfeinhalb Monaten wird in Osterspai gebaut – das bekommen vor allem die Autofahrer zu spüren. Ampeln bremsen den Verkehr auf der Rheinuferstraße aus, lange Wartezeiten gehören für viele zum Alltag. Doch wer die Baustelle passiert, erkennt: Es geht voran.







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