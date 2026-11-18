Seit fünfeinhalb Monaten wird die B42 in Osterspai saniert. Fahrbahn, Gehwege und Radweg nehmen Gestalt an. Doch bis zur Fertigstellung stehen noch anspruchsvolle Bauarbeiten an – und ab Januar eine halbjährige Vollsperrung.
Lesezeit 3 Minuten
Seit fünfeinhalb Monaten wird in Osterspai gebaut – das bekommen vor allem die Autofahrer zu spüren. Ampeln bremsen den Verkehr auf der Rheinuferstraße aus, lange Wartezeiten gehören für viele zum Alltag. Doch wer die Baustelle passiert, erkennt: Es geht voran.