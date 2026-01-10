Unschöner Vorfall in Nassau In Obdachlosenunterkunft kam Pfefferspray zum Einsatz Till Kronsfoth 10.01.2026, 14:00 Uhr

i Ein Streit mit langem Vorlauf eskalierte schließlich. Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance / dpa

Es hatte bereits seit Längerem Spannungen zwischen den Bewohnern der Obdachlosenunterkunft in Nassau gegeben. Als der Streit wieder einmal eskalierte, griff eine junge Frau zum Pfefferspray.

Er riss an ihren Haaren und zerschlug ihre Brille. Danach drosch er mit der Faust auf den Kopf ihres Bekannten ein. Dann wildes Geschrei: „Halt die Luft an!“ Es waren die Tonaufnahmen einer dramatischen Szene in der Obdachlosenunterkunft in Nassau, welche die Beteiligten in einem Strafprozess am Diezer Amtsgericht vergangenen Mittwoch zu hören bekamen.







