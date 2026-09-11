Wildschweine im Wohngebiet In Niederlahnstein werden Grunzgeräusche zur Belastung Tobias Lui 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Seit 50 Jahren wohnt Roswitha Gent in der Straße „Zur Ruppertsklamm“ in Niederlahnstein. Ihr riesiger Garten wird immer wieder von Wildschweinen verwühlt. Die Schäden sind immens. Tobias Lui

Wildschweine verwüsten in Lahnstein immer wieder Gärten. Anwohner aus der Straße „Zur Ruppertsklamm“ berichten von massiven Schäden und fordern, dass Stadt und Behörden endlich handeln.

Seit mehr als 50 Jahren wohnt Roswitha Gent in der Straße „Zur Ruppertsklamm“ in Niederlahnstein. Ein schickes Haus, das über der Straße thront, rundherum mehr als 2000 Quadratmeter Garten, alles perfekt. Sollte man meinen. „Ich denke ernsthaft darüber nach, umzuziehen“, berichtet die 86-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.







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