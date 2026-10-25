An der B8 rollen bald Bagger In Limburg entstehen 33 neue Wohnungen Stefan Dickmann 25.10.2026, 08:00 Uhr

i So soll der Wohnpark in Limburg an der B8 in der Innenstadt mit drei Mehrfamilienhäusern nach der Fertigstellung ausschauen: Die Besitzer der Eigentumswohnungen in den vorderen Häusern schauen ins Tal Josaphat und auf den Greifenberg. Im dritten Haus im Hintergrund entstehen elf Mietwohnungen. Oben rechts sind Bundesstraße und Aral-Tankstelle zu sehen. Czech Bau GmbH & Co. KG

Hinter der Aral-Tankstelle an der B8 in der Limburger Innenstadt rollen demnächst die Bagger. Wo einst eine Druckerei und eine Werkstatt standen, werden drei Wohnhäuser errichtet.

An der B8 in der Innenstadt entsteht neuer Wohnraum: Die Bauarbeiten für den „Wohnpark Nobilis“ am Tal Josaphat mit Blick auf den Greifenberg beginnen, teilt der Bauherr mit. Die Czech Bau GmbH & Co. KG aus Waldbrunn-Hintermeilingen errichtet auf rund 5000 Quadratmetern Fläche drei Wohnhäuser mit 33 Wohneinheiten, davon sind zwei Drittel Eigentumswohnungen.







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