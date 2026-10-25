Hinter der Aral-Tankstelle an der B8 in der Limburger Innenstadt rollen demnächst die Bagger. Wo einst eine Druckerei und eine Werkstatt standen, werden drei Wohnhäuser errichtet.
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An der B8 in der Innenstadt entsteht neuer Wohnraum: Die Bauarbeiten für den „Wohnpark Nobilis“ am Tal Josaphat mit Blick auf den Greifenberg beginnen, teilt der Bauherr mit. Die Czech Bau GmbH & Co. KG aus Waldbrunn-Hintermeilingen errichtet auf rund 5000 Quadratmetern Fläche drei Wohnhäuser mit 33 Wohneinheiten, davon sind zwei Drittel Eigentumswohnungen.