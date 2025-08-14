Der Ministerpräsident gab sich locker und volksnah – doch so richtig konkret wurde er nicht beim 30. Zukunftsgespräch der VG Loreley, zu dem VG-Chef Mike Weiland geladen hatte.

Mittelrheinbrücke, Bahnlärm, kommunale Finanzen: Beim 30. Zukunftsgespräch der Verbandsgemeinde Loreley wurden thematisch dicke Bretter gebohrt. Zu diesem „kleinen Jubiläum“ auf dem Kauber Zollplatz hatte sich Gastgeber Mike Weiland einen prominenten Gast eingeladen: Alexander Schweitzer. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz zeigte sich bei der Hitze mit hochgekrempelten Ärmeln betont gut gelaunt, volksnah, schüttelte reichlich Hände und erzählte Anekdoten auf den Straßen des 800-Seelen-Städtchens am Rhein. Der Wahlkampf zur Landtagswahl wirft bereits seine Schatten voraus.

Weiland nutzte in seiner Eingangsrede die Gelegenheit, die zentralen Themen der Region anzusprechen. Zuvorderst den Bahnlärm. „Mit der Korridorsanierung soll vieles besser werden, aber uns erwarten laut einer Prognose für das Jahr 2040 349 Güterzüge im Jahr. Und dass die Bahn die Lärmschutzwände in St. Goarshausen nun doch nicht bauen wird, das macht uns große Sorgen“, so der VG-Chef.

Den Bau der Mittelrheinbrücke nannte er absolut unabdinglich für die Gesamtentwicklung der Region, und auch der Bedarf beim Ausbau von Straßen und Radwegen sei groß, „nur das Geld ist überschaubar“, richtete Weiland seine Kritik an den klammen kommunalen Kassen an den Landeschef. „Bis zur Buga 2029 wird nicht alles fertig sein, das sehen wir am Beispiel Osterspai.“ Dort sollten Anfang 2026 unter Vollsperrung Sanierung und Radwegebau beginnen, „doch in einer Demokratie – und darüber bin ich froh – können Privatleute gegen solche Maßnahmen Rechtsmittel einlegen, auch wenn sie dabei eine ganze Region lähmen“, bemerkte er frustig.

i Rund 40 Bürger der VG Loreley folgten der Einladung von VG-Chef Mike Weiland zum Zukunftsgespräch nach Kaub. Marta Fröhlich

Um auch mal Positives zu nennen, hob er hervor, dass Bund und Land bereits viel für die Region getan haben, so zum Beispiel bei der Förderung der neuen Jugendherberge in Kaub. „Es ist schon viel passiert, es muss noch viel passieren“, spielte er den Ball an Schweitzer.

Zur angespannten Finanzsituation der Kommunen kündigte dieser eine 600 Millionen Euro schwere Investitionsoffensive für Rheinland-Pfalz aus den Rücklagen des Landes an, die in den kommunalen Finanzausgleich fließen sollen. Ob auch im Mittelrheintal was davon ankommt, wird sich noch zeigen, denn „wir müssen genau schauen, wie wir das verteilen“, so der Landeschef. „Wir haben eine große Verschuldung bei den Kommunen vor allem bei den Sozialkosten, hier sollte das Konnexitätsprinzip zwischen Bund und Ländern greifen: Wer bestellt, sollte auch bezahlen“, befand er kernig und erntete Applaus. Dass eben dieses Prinzip auch zwischen Land und Kommunen greifen sollte, zum Beispiel beim für die Städte und Gemeinden so geldintensiven Thema Kitaausbau, blieb unerwähnt.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer ging bei seiner Rede auf zentrale Themen der Region ein. Marta Fröhlich

Dafür sammelte Schweitzer weitere Pluspunkte beim Publikum, als er sich besorgt über die Debatte zeigte, Senioren länger arbeiten zu lassen. „Wir sollten lieber die zum Arbeiten bringen, die bisher nicht einen Tag in ihrem Leben gearbeitet haben“, formulierte er spitz. Schließlich sei das beste Bürgergeld jenes, das man nicht ausgebe. „Deshalb sollten wir jene jungen Menschen ohne Abschluss und Ausbildung mit viel Engagement in Arbeit bringen, damit sie nicht langfristig die Kassen belasten.“ Ob es richtig sei, dass man von 300.000 Bürgergeldempfängern in ganz Deutschland die kommunalen Kassen retten lassen wolle, fragte ein Zuhörer kritisch nach. „Das ist richtig, aber wir wollen doch lieber ein paar kleine Dinge anpacken, als nur über das große Ganze zu reden“, konterte Schweitzer.

Ein viel diskutiertes lokales Thema sprach Heinz Gemmer an. Er setzt sich seit Jahren für eine Ortsumgehung in Braubach ein und kritisiert, dass die Unesco Dinge blockiert, die für die Menschen in der Region wichtig seien: „Ihr Politiker habt nicht verstanden, dass ihr nichts zu sagen habt. Die Unesco trifft hier die Entscheidungen“, so Gemmer. Mike Weiland sprang an der Stelle in die Bresche und berichtete, dass eine von der Bürgerinitiative entwickelte Umgehungsvariante nach einem Termin in Mainz nun Gegenstand eines Scopings werden wird, also einer Art Abklopfen, wie die Behörden zum Entwurf stehen. Es werde am 3. September eine Einwohnerversammlung zum Thema geben. Tut sich hier also was? Das wird sich Anfang September zeigen. „Ja, solche Verfahren dauern in Deutschland sehr lang, wir haben uns ein System angeeignet, dass solche Projekte nicht beschleunigt“, so Schweitzer. „Das ist deprimierend“, entgegnete Gemmer.

„So eine Zusage wäre unseriös und fahrlässig.“

Alexander Schweitzer wollte sich nicht auf einen Starttermin für die Mittelrheinbrücke festnageln lassen.

Nicht viel schneller geht es beim Dauerbrennerthema Mittelrheinbrücke. Gleichwohl laufen laut dem Ministerpräsidenten bereits konkrete Gespräche mit Behörden und der Unesco. Mit dem Thema renne bei man ihm offene Türen ein, schließlich habe er seinen Arbeitsschwerpunkt auf Infrastruktur gelegt, um vor allem Pendler und Tourismus in der Region besser anzubinden. Konkreter wurde es aber nun denn doch nicht – zum Leidwesen von Edgar Birkenstock, der von Schweitzer eigentlich eine Zusage für den Bau innerhalb der nächsten fünf Jahre hören wollte. „So eine Zusage wäre unseriös und fahrlässig. Aber wir müssen jetzt alles leisten, um das Verfahren zu beschleunigen“, so Schweitzer abschließend.